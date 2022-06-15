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維權被紅碼 網轟翻天了 胡錫進：健康碼應純粹防疫

中國新聞組／北京15日電
環球時報特約評論員胡錫進稱，健康碼只應用於純粹的防疫目的。（取材自光明網）
環球時報特約評論員胡錫進稱，健康碼只應用於純粹的防疫目的。（取材自光明網）

河南村鎮銀行出問題，為防儲戶取錢竟讓儲戶健康碼變成紅碼，導致寸步難行或是被帶往隔離。消息一出在網上引發網民痛批「根本胡作非為」。環球時報特約評論員胡錫進14日表示，健康碼只應用於純粹的防疫目的，任何情況下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標。令許多網友大聲叫好「老胡中肯」、「老胡終於說了人話」。

官方對此做出回應，是大數據出現問題；鄭州市便民熱線工作人員14日稱，已接到多個來電反映未出行或者無緣由被河南省賦紅碼的情況。紅碼是否僅針對儲戶，工作人員表示具體情況並不了解，但經過查證是因大數據信息庫出現了一些問題。

但胡錫進在微博上發表評論稱，「作為一名老媒體人，我想提醒，各地的健康碼只應用於純粹的防疫目的，在任何情況下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標，這一規則各地務需堅守。如果有哪個地方為了其他目的通過調控健康碼阻止特定人員流動，這顯然違反相關防疫法規，也會損害健康碼的威信，損害公眾對防疫的支持。這對我們的整體社會治理是得不償失的」。

網友對胡錫進的評論一面叫好，「依法行政最重要」、「再不管，就要翻天了」。網友認為健康碼涉及隱私保護，不該是什麽部門都能調用，也有人酸河南這招是「給各地截訪提供了新思路」、「就是內部人做的」，更有網友預言最後會出現「系統錯誤、匹配到無關人員」的官方回答。

防疫 健康碼 河南

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