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美媒：操控健康碼 清零成中國「最愛玩具」

中國新聞組／北京15日電
中國各地一些計畫前往河南鄭州維權的銀行儲戶發現，他們的健康碼突然變成了紅色。(取材自每日經濟新聞)
中國各地一些計畫前往河南鄭州維權的銀行儲戶發現，他們的健康碼突然變成了紅色。(取材自每日經濟新聞)

中國各地一些計畫前往河南鄭州維權的銀行儲戶發現，他們的健康碼突然變成了紅色，導致他們行動困難，抗議活動也被迫取消。這些訪民表示，自己的新冠檢測結果是陰性，而官方拒絕解釋他們健康碼變紅的原因。事件引發海外關注，德國徒步旅遊作家老雷（Christoph Rehage）就說：「新冠清零是中國最愛的玩具。」

美國之音綜合路透等多家媒體報導，這些儲戶們已經兩個月沒有辦法拿出他們存在河南地方銀行的存款，因此，他們計畫前往河南上訪維權。

自從中國因新冠疫情而推廣健康碼以來，觀察人士就擔心這種技術會被用作政治工具，限制部分民眾的移動。河南的「紅碼」事件印證他們的推測。

「外交政策」副編輯詹姆斯·帕爾默（James Palmer）在推特上寫道：「這非常重要，因為，據我所知，這是第一起健康碼系統被用於非新冠的政治管控的清晰案例。」前中國央視調查記者王志安認為：「這是極其嚴重的標誌性事件。」

人權基金會首席戰略官阿雷克斯·格拉德斯坦（Alex Gladstein）表示：「我其實以為過去兩年裡這樣的事情會更常發生。但很明顯這是一個用健康碼打壓異見人士的分水嶺時刻。」

湯森·路透基金會新聞記者瑞納·昌德蘭（Rina Chandran）也說：「這就是當政府控制你的數據時會發生的事：中國的新冠應用程序一夜間限制了需要健康碼進入大樓和商店、使用公共交通、或離開城市的居民。」

另據半月談評論文章表示，給討說法的儲戶賦紅碼，突破公眾對健康碼適用範圍的共識，當然激起人們的強烈不滿與深深擔憂。這種做法，一方面消解健康碼的本真功能，一方面也擾亂疫情防控大局。

文章稱，河南這一事件所暴露出的「權力任性」的危險傾向，警醒我們必須加強健康碼的規範使用。

文章強調，健康碼是為人們出行和流動提供便利的，絕不能成為任何人任何地方壓制社會矛盾的手段。唯有完善健康碼規範使用制度，建立起防範濫用的追責機制，才能防止亂動的手濫用健康碼，讓健康碼回歸其本真功能。

健康碼 河南 疫情

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