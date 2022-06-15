1歲喪父3歲喪母…杭州20歲消防員殉職 被追授烈士

毛景榮烈士、劉澤軍烈士遺體告別儀式。(取材自中新網)

在6月初杭州臨平火災中殉職的兩名消防員毛景榮、劉澤軍的告別式，日前在臨平區殯儀館舉行，當天兩人分別被追授烈士、個人一等功、浙江青年五四獎章、杭州市「忠誠衛士」、優秀共產黨 員和優秀政府專職消防員等獎章與頭銜。

來源：YouTube

中國新聞網報導，毛景榮年僅29歲，是杭州市消防救援支隊特勤大隊一站班長，參加消防救援工作11年來，他先後參加各類滅火救援2300餘次，社會救助和為民服務200餘次，救助群眾300餘人。事發時，他剛與妻子登記結婚滿三個月。

年僅20歲的劉澤軍，生前是杭州市錢江消防救援站政府專職消防員，入職三年來，他先後參與處置各類滅火救援任務300餘次，營救人民群眾30餘人，曾榮獲杭州市消防救援支隊滅火救援二等獎。

兩人在6月9日參與杭州互動冰雪文化旅遊發展有限公司火災的救援任務，當時有多名群眾被困，可見之處濃煙滾滾，劇烈燃燒的聚氨酯保溫材料產生了大量的氰化物、一氧化碳等易燃易爆、有毒有害氣體。

毛景榮烈士、劉澤軍烈士遺體告別儀式。(取材自中新網)

報導說，擔任頭車班長的毛景榮帶領攻堅組前往火場，在完成兩輪搜救任務、準備撤離輪換時，毛景榮讓隊友先撤離，自己留守現場，「這麽大的煙我不太放心」。但在第三次搜救過程中，現場突然發生意外，毛景榮受傷失聯，後被救出送醫，搶救無效。

劉澤軍當晚隨警出動，他隨同指揮員及一名知情人在攻堅組的水槍掩護下進入內部搜救被困人員。當指揮員安排輪換下一組人員搜救時，劉澤軍拒絕了，認為已在火場待了一個半小時的他熟悉狀況，還能堅持下去，於是只更換了空氣呼吸器後繼續搜救。不過，在搜救過程中，現場突然發生意外，劉澤軍受傷失聯，後被救出送醫，搶救無效。

另據澎湃新聞報導，劉澤軍的小學老師表示，劉澤軍身世坎坷，1歲喪父、3歲喪母，70歲的繼爺爺無收入，是被大家資助下長大的；為了添補家用，劉澤軍還省下小學發的雞蛋 帶回家。劉澤軍還有一名親生哥哥在世，已趕往杭州參加遺體告別儀式，他要把弟弟骨灰帶回山西老家。

兩人的告別式13日舉行，靈堂正前方懸掛著毛景榮烈士、劉澤軍烈士遺像，兩側是黑底白字的挽聯「赴湯蹈火赤心可昭日月，忠魂不泯英雄光耀山河」。兩人的骨灰在車隊護送下離開杭州，駛向各自的故鄉。