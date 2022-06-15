遼寧丹東人抗議未解封 市長道歉「不盡如人意」

近日中國用戶在網路上發布的信息顯示，遼寧丹東一些小區居民舉行抗議，要求解除持續多時的防疫 封禁。在視頻中，居民打出橫幅，要求「取消核酸，復工 復產」，並高喊口號。丹東市市長郝建軍在13日的一場座談會上，就丹東疫情防控中出現的失誤和給民眾造成的損失向全體市民公開道歉。

德國之聲中文網報導，社交媒體上還有用戶發帖報導稱，有一些小區的居民推倒圍欄、擋板，走出小區，「自行解封」。

在民眾的不滿日益高漲之時，13日，丹東市宣布即日起實施分區分級分類防控、「有序恢復生產生活秩序」。但根據通知，仍全域實施「裡不出、外不進」，「非必要不離丹」。

據中國官媒此前的報導，丹東在5月下旬就宣布開始復工復產。但實施的結果卻是絕大多數居民仍無法自由出行。有網民抱怨稱「發了張通行證，每家一人持證外出，如嫌獨行寂寞，只能約著隔壁老王…且早八晚五，網格圍堵」。

據丹東市政府官網14日發布的一篇新聞稿，市長郝建軍13日主持召開了一場「傾聽社情民意」的座談會。據稱，市長用三個多小時的時間，「認真傾聽基層呼聲，回應群眾關切」。

他說：「前一階段政府工作和基層的服務，確實存在不盡如人意的地方，群眾有怨言我們都理解，借此機會我們要表達歉意。」文稿引述的內容中，市長郝建軍並未對具體的問題和個案做出回應，僅強調希望坦率交流，為民眾的訴求尋找解決方案。

距離中朝邊境 不遠的丹東已經經歷數次封城。儘管確診感染的病例數量不多，丹東卻是中國採取封控措施最嚴格、持續時間最長的城市之一，甚至一度禁止食品快遞送貨。

由於長時間難以完全消除新增感染，做到「清零」，當局採取了一些極端做法，例如要求建議居民不要開窗，以免病毒隨風飄入。此類缺乏科學依據的「防疫」措施，以及檢測、隔離中組織管理的混亂不合理引起民眾的不滿。