北京「天堂超市酒吧」爆發本土群聚感染 吊照刑偵

一位民眾14日經過位於北京市朝陽區望京街道的「天堂超市」酒吧（望京分店）的招牌。(中新社)

鑑於北京 市「天堂超市酒吧」爆發本土群聚感染，被指未照規定執行防疫，北京市官方14日宣布，酒吧及相關負責人除被警方刑事立案偵查，酒吧更被吊銷營業執照，列入嚴重違法失信名單。

綜合中國媒體報導，北京市公安 局副局長潘緒宏表示，天堂超市酒吧未嚴格執行測溫、掃碼、查驗核酸陰性證明等防控措施，未落實控制人流密度等防控要求，導致疫情 爆發式擴散傳播。潘緒宏說，有鑑於此，警方對天堂超市酒吧及相關負責人涉嫌妨害傳染病防治的行為，依法刑事立案偵查。

北京14日新增25例本土確診、38例無症狀感者，均與北京朝陽區酒吧群組有關。北京檢查全市娛樂場所，不合格一律關停。對天堂超市酒吧引發聚集性疫情，北京14日宣布立案調查。公衛專家指，復工不能「一刀切」，制定要堅持一地一策、一時一策的動態管理政策。

另據中國央視報導，為以最快速度阻斷病毒傳播，北京執法部門對全市酒吧、夜店、卡拉OK、網吧等娛樂場所進行全覆蓋大檢查，在地下空間以及不合格的娛樂場所全部關停，各區要強化督導檢查，所有公共場所都要嚴格落實逐人測溫、掃碼驗碼，不能以亮碼代替掃碼，並查驗72小時內核酸陰性證明。

至於天堂超市酒吧所在的三里屯，所有酒吧停業。區內的棋牌室、足浴店及美容美髮店等已下令暫停營業，700間餐飲企業全部暫停堂食，74家酒吧關停，只有非涉及疫情的超市、便利店等正常營業，當局下令提供生鮮食品及蔬果等店舖增加庫存及延長營業時間，滿足生活需求。街道方面加大排查，嚴格落實關停措施。

新京報報導，「目前，已經有155家非民生必需企業響應號召，暫時關停；602家非保供7小門店暫停營業；所有餐飲單位暫停堂食。」高碑店鄉相關負責人說，感謝企業和市民的理解，大家攜手堅決打好打贏疫情防控的人民戰爭。