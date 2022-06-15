我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

用升學要脅？河南「無上訪社區」考生降分錄取 惹議叫停

中國新聞組／北京15日電
河南洛陽「無上訪社區」考生降分錄取，引起爭議。圖為中紀委信訪室（取材自中紀委官網）
河南洛陽「無上訪社區」考生降分錄取，引起爭議。圖為中紀委信訪室（取材自中紀委官網）

河南洛陽市一個社區發布通知，稱全區為「無訪社區」（無人上訪），區內戶籍的中考生，可降三分錄取第一志願；這份「迎賓社區中招考生降分報名通知」引發網友關注及爭議，昨最終被叫停。

迎賓社區所在的槐新街道證實上述通知，並表示這是今年實施的新政策。據了解，2019年5月6日，河南南陽市唐河縣推行「唐河縣創建信訪「無訪」村（社區）實施辦法（試行）」，包括中考降分、景區半價、優先錄用、免費公交等12項獎勵政策。

政策引發輿論批評，「這樣的政策出發點不如直接取消信訪辦更好」、「上訪和考生一點關係也沒有」。北京青年報報導也指出，根據省加分政策，只有公安烈士、少數民族考生等八類人士可享加分，並沒有戶籍在無訪社區的考生加分規定。洛陽市偃師區信訪局昨下午表示，輿情出現後，目前已停止執行有關政策。

據了解，河南省部分縣區近年都以降分錄取等「教育傾斜」手段，鼓勵建設信訪「無訪」村或「無訪」社區；據澎湃新聞報導，河南另有兩縣曾推「無訪村」中考加分政策，其中一縣實施後叫停。

南陽市紀律檢查委員會公眾號「清風南陽」2019年5月發布文章，淅川縣制定「創建信訪「無訪」村（社區）實施辦法（試行）」，對「無訪村」戶籍的考生，參加縣內中招考試、招教、事業單位招錄等考試中，給予加分。文章提到，截止2019年5月，淅川全縣「無訪村」178個，有68名2018年度中招考生享受到加5分獎勵。但淅川縣信訪局表示，考獎勵政策2020年已經停止。

此外，唐河縣人民政府官網也曾發布相關辦法，凡戶籍在信訪「無訪」村（社區）的考生，中招考試第一志願降分錄取，第一年降三分，第二年降四分，連續三年從第三年起每年降五分。唐河縣信訪局工作人員對於今年考生是否適用該「辦法」表示「現在縣還沒有定」，當問及往年是否具體實施過該辦法，並未正面回覆。

網友對此留言批評，「無疫社區，高考能加幾分」、「根據上級政策？上級是誰」、「信訪局的職責原來是減少合法信訪，而不是暢通渠道，這神級理解」。

紅星新聞署名評論也指出，中考加分事關教育公平，對考生而言，一分決定命運，人為拉開三分的差距，可不是一件小事。對教育公平是公眾心中不容失守的陣地，一旦這個口子開了，人們都免不了遭受不公的境遇。

評論也指出，有上訪訴求，全社區都要跟著被剝奪福利；只顧盯著信訪群眾的下一代發力，動輒用子女升學、就業為要挾，這種虛與委蛇，也背離了依法治國的本意。

河南 教育 公安

上一則

北京「天堂超市酒吧」爆發本土群聚感染 吊照刑偵

下一則

「雷霆風暴」行動整治治安… 逾百人申冤 擠爆唐山公安局

延伸閱讀

「闖入變裝皇后活動 仇視變性人」北加驕傲男孩被查

「闖入變裝皇后活動 仇視變性人」北加驕傲男孩被查
Omicron BA.4、BA.5在台現跡 指揮中心：遲早進入社區

Omicron BA.4、BA.5在台現跡 指揮中心：遲早進入社區
聖谷華人維護治安組織與警局合作 招募治安義工、義警

聖谷華人維護治安組織與警局合作 招募治安義工、義警
中國力拚穩就業 習近平批評部分大學造假數據

中國力拚穩就業 習近平批評部分大學造假數據

熱門新聞

男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）

秦始皇帝陵修復出「仰臥俑」 姿勢奇特有原因

2022-06-11 14:18
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

2022-06-12 07:00
深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉