用升學要脅？河南「無上訪社區」考生降分錄取 惹議叫停

河南洛陽「無上訪社區」考生降分錄取，引起爭議。圖為中紀委信訪室（取材自中紀委官網）

河南 洛陽市一個社區發布通知，稱全區為「無訪社區」（無人上訪），區內戶籍的中考生，可降三分錄取第一志願；這份「迎賓社區中招考生降分報名通知」引發網友關注及爭議，昨最終被叫停。

迎賓社區所在的槐新街道證實上述通知，並表示這是今年實施的新政策。據了解，2019年5月6日，河南南陽市唐河縣推行「唐河縣創建信訪「無訪」村（社區）實施辦法（試行）」，包括中考降分、景區半價、優先錄用、免費公交等12項獎勵政策。

政策引發輿論批評，「這樣的政策出發點不如直接取消信訪辦更好」、「上訪和考生一點關係也沒有」。北京青年報報導也指出，根據省加分政策，只有公安 烈士、少數民族考生等八類人士可享加分，並沒有戶籍在無訪社區的考生加分規定。洛陽市偃師區信訪局昨下午表示，輿情出現後，目前已停止執行有關政策。

據了解，河南省部分縣區近年都以降分錄取等「教育 傾斜」手段，鼓勵建設信訪「無訪」村或「無訪」社區；據澎湃新聞報導，河南另有兩縣曾推「無訪村」中考加分政策，其中一縣實施後叫停。

南陽市紀律檢查委員會公眾號「清風南陽」2019年5月發布文章，淅川縣制定「創建信訪「無訪」村（社區）實施辦法（試行）」，對「無訪村」戶籍的考生，參加縣內中招考試、招教、事業單位招錄等考試中，給予加分。文章提到，截止2019年5月，淅川全縣「無訪村」178個，有68名2018年度中招考生享受到加5分獎勵。但淅川縣信訪局表示，考獎勵政策2020年已經停止。

此外，唐河縣人民政府官網也曾發布相關辦法，凡戶籍在信訪「無訪」村（社區）的考生，中招考試第一志願降分錄取，第一年降三分，第二年降四分，連續三年從第三年起每年降五分。唐河縣信訪局工作人員對於今年考生是否適用該「辦法」表示「現在縣還沒有定」，當問及往年是否具體實施過該辦法，並未正面回覆。

網友對此留言批評，「無疫社區，高考能加幾分」、「根據上級政策？上級是誰」、「信訪局的職責原來是減少合法信訪，而不是暢通渠道，這神級理解」。

紅星新聞署名評論也指出，中考加分事關教育公平，對考生而言，一分決定命運，人為拉開三分的差距，可不是一件小事。對教育公平是公眾心中不容失守的陣地，一旦這個口子開了，人們都免不了遭受不公的境遇。

評論也指出，有上訪訴求，全社區都要跟著被剝奪福利；只顧盯著信訪群眾的下一代發力，動輒用子女升學、就業為要挾，這種虛與委蛇，也背離了依法治國的本意。