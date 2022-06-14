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麗江女6年前毀容：唐山事件勾噩夢

中國新聞組╱北京14日電
六年前在麗江被打毀容的女子，後來罹患創傷症候群，花兩年時間才走出傷痛。（取材自頂端新聞）
六年前在麗江被打毀容的女子，後來罹患創傷症候群，花兩年時間才走出傷痛。（取材自頂端新聞）

河北唐山燒烤店發生暴力打人案後，各地警方連日來在多處消夜場合加強巡邏，甚至喊話「不能打女人」；六年前在雲南麗江一燒烤店同樣被打毀容的東北女孩佟靈(化名，微博名「琳噠是我」)說，看到唐山打人視頻，簡直是「噩夢重演」。

頂端新聞報導，2016年11月11日，凌晨3點半的一個燒烤店，佟靈及同伴被12名當地男子無端毆打半小時，佟靈鼻骨粉碎性骨折、被鑑定為輕傷二級。2017年8月17日上午，麗江市古城區人民法院依法對多位被告人尋釁滋事罪、故意傷害罪進行公開審判，對主犯判處3年6個月有期徒刑。

佟靈的眼、口、鼻和下巴全部裂開，她在醫院過著混沌的日子，惶惶間不見天日，這種狀態持續了很久，隨後罹患上PTSD(創傷症候群)。

報導稱，面部癒合形成的傷疤，與佟靈心上的裂痕明暗交織，六年了，偶爾午夜夢迴，還能帶她回到雲南的黑暗時刻，「我多想把那段經歷忘掉」，佟靈說「它改變了我的後半生」。

看到唐山打人視頻，佟靈渾身直哆嗦，覺得是「噩夢重演」，「唐山啊，一個給人感覺這麼安全的城市，在眾目睽睽之下，還會發生這種事」。

佟靈說，這就是個人多欺負人少，強者欺負弱者的事，和喝不喝酒、喝沒喝多完全沒關係，打人就不對，她想問，如果打人的發現對方比自己塊頭大，對方人多，他還敢隨意下手嗎？

事件發生不久後，佟靈患上PTSD，她想對唐山被打女孩的親友說，這件事情一定會對她們心理造成影響，如果發現她們性格和行為大變，一定要儘早去看心理醫生，「我花了至少兩年，直到有了孩子，才慢慢從心理層面走了出來」。

唐人暴力毆人事件發生後，連日來各地公安展開夜間巡邏防控工作。在河南一處燒烤攤，顧客們正在用餐，有巡邏警察拿著大喇叭喊話：「文明喝酒，酒後不滋事，不打架，尤其不能打女人」，顧客一片讚揚聲，紛紛鼓掌歡呼。還有多處派有警察持盾牌等裝備到消夜場所站崗。

不過也有網友稱，「這陣仗有點過猶不及了」、「恐怕也帶給社會焦慮」、「他們那些人還吃得下去嗎？」

來源：YouTube

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