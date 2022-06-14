不再免費核酸 上海7月起收費被罵翻

上海核酸檢測7月1日起開始自費，引來民眾一片罵聲。（中新社）

中國多個省市宣布核酸檢測 常態化，誰來埋單、如何埋單成為民眾討論焦點。隨著上海逐步恢復生產生活秩序，「常態化核酸檢測」將從7月1日起開始自費，引來民眾一片罵聲。此外，不少地方出現核酸檢測頻繁、檢測點大排長龍、結果出具不及時等亂象，使一些民眾患上「核酸焦慮症」。

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，上海常態化核酸檢測的免費檢測服務將截至到6月30日。換言之，從7月1日起，以每月進行10次核酸檢測計算，居民每月將至少自費35元人民幣（約5美元）的核酸檢測費用。

此消息一出，在輿論場引發激烈的討論。不少上海網友表示，「上海人買了兩個月的高價菜，現在核酸再收錢，臉還要不要了！」、「要收錢就不要常態化，常態化就別收錢」。

上海並非唯一一個常態化核酸檢測收費的城市。四川閬中5月27日公布，5月31日以後，當地市民須自覺自費進行每周一次的常態化核酸檢測。不過在輿論之下，閬中官方其後調整為自願檢測。不過，當地衛健委一名工作人員表示，「這個事情本來就要自費，政府承擔不起，不可能一刀切，我們只是執行指令」。

不少城市落實常態化核酸檢測，至今已有一個月，導致民眾驗核酸驗到焦慮症。「每天早上起來第一件事，看看核酸在不在72小時內，周邊哪有核酸點，開放時間是怎樣的？或許和我一樣，這是很多人的常態。」經濟學家郎咸平說。

上海普陀區一個核酸採樣點，6月1日晚因為核酸檢測需求量超負荷，試管準備不夠，通知民眾不要再排隊。一位居民對此不滿，將周邊路障扔到檢測點，並掀翻了檢測點桌子，造成採集員受傷，因此以「涉嫌尋釁滋事」被行政處罰。

核酸結果時效性的不確定也是民眾一大難點。上海市民樂女士說，核酸報告出結果非常慢，超過24小時仍顯示「檢測中」屬於常態，最長的一次超過30小時仍沒有出結果，導致她只能每天都去做核酸。