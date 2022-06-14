三星堆新發現「月光寶盒」 青銅裹絲藏美玉

三星堆遺址7號「祭祀坑」的龜背形網格狀器。（新華社）

「三星 堆遺址考古」13日公布許多重大發現，許多出土的青銅文物造型罕見獲得關注，其中俗稱「月光寶盒」的龜背形網格狀器可謂是「鎮坑之寶」。

據大公報報導，7號坑發掘現場負責人、四川大學考古文博學院教授黎海超表示，這件長度約四、五十厘米的器物目前是7號坑中最大的一件青銅器。器物外面是青銅網格，上下疊放形成「盒子」，「盒子」一側有類似合頁插銷狀的設計，另一側有兩根銅帶綁著略有錯位的兩層網格，裡面是一塊完整的橢圓形玉器。

黎海超稱，迄今為止還沒有在中國同時代的其他地區發現任何類似器物，目前專家還未對其使用功能給出明確答案，但推測可能與祭祀或三星堆古蜀人的精神世界有關。

據香港 文匯報，黎海超說，第一眼見到「月光寶盒」的時候，他非常震撼。這件文物相當於一個裹著絲綢的精巧銅盒裡裝了一塊青綠色玉器，在燈光下反射出溫潤的光芒。肉眼不可見的還有附著在上面的絲綢。

黎海超表示，7號坑目前發掘進度已達三分之一，共發現2000多件編號文物，預計3個月左右將全部提取完成。

提起「月光寶盒」，有民眾馬上聯想到周星馳電影 「西遊記第101回之月光寶盒」，月光寶盒在電影中的作用是能穿越時空。紫霞仙子想用月光寶盒躲開追殺尋找意中人；孫悟空想用月光寶盒避開觀音，躲過去西天取經命運；至尊寶則是想用月光寶盒救回晶晶的命。

如今三星堆真實的「月光寶盒」出土，令龜背形網格狀器多了一絲浪漫傳說。

來源：Official新K 1伝説