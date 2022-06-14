我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

三星堆祭祀坑1.3萬文物 證實出自3200年前的晚商

中國新聞組／北京14日電
考古團隊13日公布四川三星堆遺址最新考古成果，圖為8號祭祀坑出土的銅神壇局部。（新華社）
考古團隊13日公布四川三星堆遺址最新考古成果，圖為8號祭祀坑出土的銅神壇局部。（新華社）

中國四川省文物考古研究院13日就「三星堆遺址考古」發掘進行階段性成果發布。共計出土編號文物近1萬3000件，基本確認遺址祭祀區內分布的商代遺存均與祭祀活動有關，確認三星堆祭祀坑的年代，最早溯自3200年前的商朝晚期，實證古蜀文明是中華文明的重要組成部分。

綜合媒體報導，三星堆遺址位於中國四川省廣漢市，最早被發現於1920年代。1986年發現的1號、2號祭祀坑，出土金杖、青銅人像、青銅神樹等珍貴文物上千件。從2020年開始，三星堆遺址6個祭祀坑的考古發掘工作，被納入「考古中國」重大項目。

在三星堆遺址8號「祭祀坑」，考古隊員在進行挖掘工作。（新華社）
在三星堆遺址8號「祭祀坑」，考古隊員在進行挖掘工作。（新華社）

目前，三星堆3號、4號祭祀坑已結束野外發掘，5號、6號祭祀坑正在開展埋藏文物的室內清理，此次公布的新發現主要集中在7號、8號祭祀坑。

考古人員在面積將近1萬3000平方米， 6座坑共計出土編號文物近1萬3000件，其中相對完整的文物3155件。

考古隊對近200個樣品進行了碳14測年，測年資料集中在西元前1131年至1012年，除5號坑和6號坑年代稍晚之外，3號坑、4號坑、7號坑、8號坑的埋藏年代一致，為商代晚期，距今約3200年至3000年，解決了過去30年來關於祭祀坑埋藏年代的爭議。

三星堆最新出土3000年前的商代文物。（取材自央視）
三星堆最新出土3000年前的商代文物。（取材自央視）

本次發掘的若干新器物顯示出三星堆遺址與中國其他地區存在的密切文化聯繫，3號坑、8號坑發現的銅尊、銅罍、銅瓿為中原殷商文化的典型銅器，3號坑、4號坑發現的玉琮來自甘青地區齊家文化，3號坑、7號坑、8號坑發現的有領玉璧、玉璋、玉戈在河南、陝西、山東以及廣大的華南地區都有發現，各坑大量發現的金器則與半月形地帶自古有之的金器使用傳統相符。確切表明三星堆遺址所屬的古蜀文明是中華文明的重要一員。

此次發掘文物中，包含一個被稱為「月光寶盒」的青銅黎海超給龜背形網格狀器；青銅人頭像中，發現特別造型的頂尊蛇身銅人像。除了青銅文物，專家們還在發現了許多植物，包含竹亞科、楠屬、闊葉樹材、棕櫚科、蘆葦、禾本科、甘藍、大豆和菊葉香藜等，表明古蜀國的氣候溫暖濕潤，祭祀區緊鄰河邊且植被茂密。

目前考古工作持續進行，拚找到祭祀區的邊界，確認其面積大小。本輪三星堆野外考古預計將在今年10月結束野外挖掘工作，三星堆博物館新館建設預計將於2023年完成。

來源：中华国宝

三星 河南 博物館

上一則

三星堆新發現「月光寶盒」 青銅裹絲藏美玉

下一則

天堂酒吧疫情延燒 北京數百萬人強檢 「鐵籬笆」再現

延伸閱讀

三星堆祭祀坑出土文物 溯自3200年前的商朝

三星堆祭祀坑出土文物 溯自3200年前的商朝
只因對女友生氣…德州男闖博物館 破壞500萬美元文物

只因對女友生氣…德州男闖博物館 破壞500萬美元文物
南卡哥倫比亞國際節 疫後首度回歸

南卡哥倫比亞國際節 疫後首度回歸
導演楊德昌文物 跨領域數位修復

導演楊德昌文物 跨領域數位修復

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）

秦始皇帝陵修復出「仰臥俑」 姿勢奇特有原因

2022-06-11 14:18
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮