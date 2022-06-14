三星堆祭祀坑1.3萬文物 證實出自3200年前的晚商

考古團隊13日公布四川三星堆遺址最新考古成果，圖為8號祭祀坑出土的銅神壇局部。（新華社）

中國四川省文物考古研究院13日就「三星 堆遺址考古」發掘進行階段性成果發布。共計出土編號文物近1萬3000件，基本確認遺址祭祀區內分布的商代遺存均與祭祀活動有關，確認三星堆祭祀坑的年代，最早溯自3200年前的商朝晚期，實證古蜀文明是中華文明的重要組成部分。

綜合媒體報導，三星堆遺址位於中國四川省廣漢市，最早被發現於1920年代。1986年發現的1號、2號祭祀坑，出土金杖、青銅人像、青銅神樹等珍貴文物上千件。從2020年開始，三星堆遺址6個祭祀坑的考古發掘工作，被納入「考古中國」重大項目。

在三星堆遺址8號「祭祀坑」，考古隊員在進行挖掘工作。（新華社）

目前，三星堆3號、4號祭祀坑已結束野外發掘，5號、6號祭祀坑正在開展埋藏文物的室內清理，此次公布的新發現主要集中在7號、8號祭祀坑。

考古人員在面積將近1萬3000平方米， 6座坑共計出土編號文物近1萬3000件，其中相對完整的文物3155件。

考古隊對近200個樣品進行了碳14測年，測年資料集中在西元前1131年至1012年，除5號坑和6號坑年代稍晚之外，3號坑、4號坑、7號坑、8號坑的埋藏年代一致，為商代晚期，距今約3200年至3000年，解決了過去30年來關於祭祀坑埋藏年代的爭議。

三星堆最新出土3000年前的商代文物。（取材自央視）

本次發掘的若干新器物顯示出三星堆遺址與中國其他地區存在的密切文化聯繫，3號坑、8號坑發現的銅尊、銅罍、銅瓿為中原殷商文化的典型銅器，3號坑、4號坑發現的玉琮來自甘青地區齊家文化，3號坑、7號坑、8號坑發現的有領玉璧、玉璋、玉戈在河南 、陝西、山東以及廣大的華南地區都有發現，各坑大量發現的金器則與半月形地帶自古有之的金器使用傳統相符。確切表明三星堆遺址所屬的古蜀文明是中華文明的重要一員。

此次發掘文物中，包含一個被稱為「月光寶盒」的青銅黎海超給龜背形網格狀器；青銅人頭像中，發現特別造型的頂尊蛇身銅人像。除了青銅文物，專家們還在發現了許多植物，包含竹亞科、楠屬、闊葉樹材、棕櫚科、蘆葦、禾本科、甘藍、大豆和菊葉香藜等，表明古蜀國的氣候溫暖濕潤，祭祀區緊鄰河邊且植被茂密。

目前考古工作持續進行，拚找到祭祀區的邊界，確認其面積大小。本輪三星堆野外考古預計將在今年10月結束野外挖掘工作，三星堆博物館 新館建設預計將於2023年完成。

來源：中华国宝