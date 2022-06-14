17年考研7次、當過民工 這篇博士論文讓網友讀完哭了

中國社會科學院大學應用經濟學院農業經濟管理系博士趙安「考研七次、屢試不第」。(取材自中國基金報)

「從2005年18歲離開故鄉，負笈遠遊，至今35歲博士畢業，整整17年時間過去。期間參加過7次研究生考試、3次博士論文答辯……也曾因學業一度中斷，在基層擔任第一書記、在多家農業企業打工，曲折廢弛難以盡述……」一名中國博士在博士論文致謝中如此寫道，由於言辭懇切，不斷被網友轉發、點讚，更有網友稱讀後「淚眼婆娑，戳到了靈魂」。

光明日報報導，中國社會科學院大學應用經濟學院農業經濟管理系博士趙安，1987年出生，先後在蘭州大學、中國人民大學、中國社會科學院大學求學，研究方向為農業經濟學。

2009年，於蘭州大學草地農業科技學院農林經濟管理專業畢業後，趙安稱其因「考研不第」，遂赴廣州打工。他在致謝中寫道，那時「因長期居住黑暗的握手樓和膠囊屋，後來造成了不小的心理疾患……一邊風餐露宿，一邊屢試不第，無法再返校園，大好青春與天賦豈容如此虛擲？珠水湯湯，人海茫茫，誰會購買這一腔才情與夢想？我經歷過很多次失敗，但從來都沒有像那個時候，那樣的切膚、蝕骨和無助」。

2012年，趙安聽從母親的建議，從廣州回到甘肅 參加了事業編制考試，在甘肅省鎮原縣工作。彼時，時任鎮原縣城關鎮黨委書記的李四科，見其做事勤謹、為人忠誠，便力排眾議，任命當時只有24歲，且入職只有三個月的趙安，擔任五里溝村黨支部第一書記，半年後轉任祁川村黨支部書記、村合作社理事長。

在鎮原縣工作的三年多時間裡，趙安始終沒有放棄繼續讀書的夢想，2013年，他考入中國人民大學農村發展學院，讀在職碩士研究生。

2015年，趙安又考入蘭州大學法學院，讀全日制法律專業碩士。此後，趙安辭去了鎮原縣的工作。2018年，趙安又考入中國社會科學院大學，攻讀全日制管理學博士。

「考研七次、屢試不第」的趙安在致謝中尤其感謝那段看似曲折的基層經歷，他在致謝中評價那段經歷，是「自此開啟了一段對我後來產生深遠影響的基層實踐。」