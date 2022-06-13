知網開放個人查重 研究生論文查重免費3次

中國知網宣布開放個人查重服務，研究生學位論文查重3次免費，被認為雖然不免費，但起碼提供了一個正規的渠道，或許能減輕點學生們的經濟負擔。北京商報

近日飽受「 壟斷」質疑的中國知網，12日宣布即起開放對個人用戶直接提供查重服務。對研究生的學位論文，則將通過研究生培養單位指定機構提供個人查重服務。

瀟湘晨報報導，知網稱，過去只面向機構提供查重服務，忽略了廣大個人用戶學術規範自檢與查新等實際需求，客觀上造成了黑市與高價的問題。在綜合考慮各方意見後，制定了全新的個人查重服務方案。

所有個人用戶均可登錄知網使用查重服務，知網繼續向研究生提供學位論文免費查重服務，免費次數由原來的人均1.5次增加到人均3次。同時擬為學校指定的內部機構提供包年不限次的服務方式。

此次個人版查重服務參照市場通行的按字符數收費的方式，定為1.5元/千字，不高於市場主流同類產品價格。個人版與機構版的重複率檢測 功能和結果相同，機構版還提供批量檢測和流程管理等服務功能。

澎湃新聞評論說，知網另外遭批評數據庫收費過高、連年漲價，連中科院都表示買不起了，只能棄用。而且，知網的版權收益問題，眼下也懸而未決。哪怕趙德馨教授等知名人士起訴知網勝訴了，但問題還在。知網如何從平台層面理順邏輯、從制度上化解矛盾，全社會還在盯著。

現在開放個人查重了，雖然不免費，但起碼提供了一個正規的渠道。或許能減輕點學生們的經濟負擔。從現有信息看，這多少算是一個進步。