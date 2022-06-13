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「真還傳」有結局了？羅永浩宣布退網 將再次埋頭創業

中國新聞組／北京13日電
羅永浩即將回歸創業。（取材自鳳凰網科技）
羅永浩即將回歸創業。（取材自鳳凰網科技）

網路紅名人羅永浩12日深夜突在微博上發文稱，將再次埋頭創業，並退出所有社交平台。據了解，他將「埋頭從事下一代智慧平台產品的研發」。網友對比他去年的發言，不禁聯想到，羅永浩的「真還傳」要大結局了？

中新經緯報導，在羅永浩宣布「退網」相關微博下，有網友表示不捨，稱「創業不耽誤發微博」、「羅老師別這樣」。也有網友問到：「不做直播了？」、「還完債了」。

來源：YouTube

據報導，有媒體從知情人士處獲悉，在6月份進行的一場內部講話中，羅永浩宣布正式退出「交個朋友」管理層，但仍會以主播身分參與直播。

羅永浩當時稱，他將從交個朋友的「首席好物推薦官」變為「首席品牌監督官」，將持續關注選品質量和消費者反饋。同時，羅永浩也表示，將更多投入精力在AR領域創業。

值得一提的是，曾有消息稱羅永浩今年4月就能還完所有債務，但隨後羅永浩反駁了這種說法，他表示，這純屬謠言，自己還完了債務會第一時間官宣。

羅永浩近日還對被恢復執行2917 萬元一事進行了回應。他表示，這筆債務已經支付完了，法院恢復執行是為了結案程序。

另據了解，「真還傳」這個網絡流行詞，最早出現在2020年9月底，當時羅永浩在「脱口秀大會」上自曝錘子科技最新償債情況，讓羅永浩登上熱搜。當時羅表示自己6億元的債務已經還了4億，剩餘部分還完後，可能會出一個紀錄片，就叫「真還傳」。

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