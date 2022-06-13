從「天堂」掉地獄 北京酒吧疫情密接者破萬

衝上熱搜的北京新聞，讓「天堂超市」被推上風口浪尖。（取材自微博）

北京疫情 反彈，「天堂超市酒吧」聚集性疫情已累計166病例，影響範圍遍及14區，密切接觸者和次密切接觸者已破萬，官方表示防控難度超過2年前的新發地批發市場疫情，網憂疫情恐「從『天堂』掉到地獄」。上海方面，原本不少商場和企業陸續宣布將在周末恢復內用，但由於疫情升溫，已暫停市區餐飲內用。

綜合媒體報導，北京市12日透過防疫記者會通報，11日全天新增本土病例64例；12日新增本土和無症狀感染者共51例。

北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰說，涉及天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告的166例感染者中，酒吧客人145例，酒吧工作人員2例，到訪人員續發關聯人員19例。166例感染者涉及北京市14個區和經濟開發區。

天堂超市酒吧成了北京此輪疫情的焦點，有網友表示，在一些人眼中，天堂超市是工體西路「酒吧一條街」上最接地氣的酒吧。外界對這家從名字上分不清是超市還是酒吧的店，充滿了好奇。艾米是北京此輪疫情的一名密接者，她怎麼也沒想到自己生平第一次去酒吧，就遇到了這種情況。

艾米表示，天堂超市服務人員會要求進酒吧的人掃健康碼，但看得並不仔細，只是象徵性地掃一眼。不僅如此，艾米回憶，6月6日晚，天堂超市酒吧裡，除了工作人員，幾乎沒人戴口罩 。

在上海，本周以來先後發生了兩起聚集性疫情。一例在徐匯區紅玫瑰美容院，另一例在楊浦區的蘇寧易購家電商場。隨著疫情形勢變化，上海市商務委近日發布關於該市餐飲、美容美髮、家政等居民生活服務業復商復市疫情防控指引。上海市商務委二級巡視員賴曉宜在12日傍晚的記者會上明確指出，除在金山、奉賢和崇明三區部分企業開展試點外，當前市區餐飲服務仍實行線上、線下外賣，不提供堂食（內用）。