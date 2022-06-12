上海兩波疫情 美容院和賓館多人遭問責處分

上海於6月9日新增新冠肺炎陽性感染者中，有3例是紅玫瑰美容院員工，圖為美容院外圍已被綠網格柵欄和藍色隔板包圍。記者林宸誼／攝影

上海接連爆發兩波疫情 ，涉及紅玫瑰美容院和華亭賓館，11日上海市發布公告相關責任人進行問責處分。

「上海徐匯」微信 公眾號表示，上海於6月9日新增新冠肺炎陽性感染者中，有3例是紅玫瑰美容院員工，根據調查結果，責令紅玫瑰美容院停業整頓，並對相關責任人問責處理。

紅玫瑰美容院隸屬於上海市徐匯區區屬國企上海新路達商業集團，經調查存在未按行業防疫要求做到員工每日一次核酸檢測 ，未按規定落實對所有顧客進店先掃「場所碼」並查驗或登記等問題。徐匯區市場監督管理局湖南市場監督管理所未有效落實監管職責。

根據調查結果，責令紅玫瑰美容院停業整頓。對上海新路達商業集團董事長李研給予黨內警告處分等。

而上海3月初爆發新冠本土疫情，隨後進入長達2個月的封控，直到6月才解封，華亭賓館是這波疫情爆發點。

「上海發布」微信公眾號公告調查結果，表示「管理疏漏」，管理中存在「制度破防」、閉環管理未落實到位、自查整改流於形式等管理疏漏問題，導致工作人員在隔離點內感染，並造成嚴重後果，影響巨大、教訓深刻。

包括徐匯區委書記曹立強予以嚴肅批評並責令作出書面檢查、切實整改；區委副書記、區長鐘曉詠給予黨內警告處分等。

2月21日，華亭賓館被徵用為入境人員集中隔離點並緊急啟用。3月2日起，華亭賓館集中隔離點工作人員中陸續出現核酸檢測異常情況，3月5日被列為中風險地區，先後累計有62人核酸檢測陽性，3月20日調整為低風險地區。