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太硬核…哈工大迎新生 錄取書嵌藍寶石

中國新聞組／北京12日電
哈爾濱工業大學微信公眾號就曬出了十分「硬核」的禮物——帶有金剛石或藍寶石的2022級錄取通知書。（取材自微博）
哈爾濱工業大學微信公眾號就曬出了十分「硬核」的禮物——帶有金剛石或藍寶石的2022級錄取通知書。（取材自微博）

全國高考落下帷幕，考生們等待放榜，哈爾濱工業大學則為這一屆新生準備了小驚喜。學校在網上曬出了帶有金剛石或藍寶石的錄取通知書，設計感十足，讓人眼前一亮。

來源：YouTube

雷科技報導，這份十分「硬核」的通知書，不僅設計十分有未來感，與標準紙張不同，哈工大的錄取通知書採用了不規則的設計，字體與顏色都相當大膽出挑。

此外，每份錄取通知書都鑲嵌了一顆自研的金剛石/藍寶石。通知書表面雕有哈爾濱工業大學校徽，與之相對應的是哈工大的校訓「規格嚴格，功夫到家」。錄取通知書的背面也採用了特殊製作工藝，當通知書背面受到高熱高亮的照射後，會呈現出夜光效果，並顯現出今年通知書的主題「耀」，充分感受到哈工大的滿腔熱情了。

校方表示，鑲嵌金剛石/藍寶石是希望學子們通過學識的雕琢、人生的磨礪和心智的錘煉，在未來的人生路上閃耀出不一樣的光彩。

據了解，哈工大與香港城市大學等單位，對金剛石碳基芯片的大規模應用提供了重要解決方案，相關成果發表於科學月刊（Science）；而在04年，哈工大成功製備出中國首顆Φ200mm光學級藍寶石單晶，為中國藍寶石單晶的產業化生產奠定了堅實基礎。

哈爾濱工業大學錄取通知書的設計十分具有未來感。採用了不規則的設計，讓人眼前一亮。...
哈爾濱工業大學錄取通知書的設計十分具有未來感。採用了不規則的設計，讓人眼前一亮。（取材自雷科技）
哈爾濱工業大學的錄取通知書字體與顏色都相當大膽出挑，讓人眼前一亮。（取材自雷科技...
哈爾濱工業大學的錄取通知書字體與顏色都相當大膽出挑，讓人眼前一亮。（取材自雷科技）
2022高考剛剛結束，哈爾濱工業大學的微信公眾號就曬出了十分“硬核”的禮物——帶...
2022高考剛剛結束，哈爾濱工業大學的微信公眾號就曬出了十分“硬核”的禮物——帶有金剛石或藍寶石的2022級錄取通知書。（取材自雷科技）

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