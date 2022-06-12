上海疫情爆發點華亭賓館 多名官員遭懲處、免職

上海3月初爆發本土疫情，華亭賓館被指是這波疫情爆發點。官方11日公告調查結果，多名官員、黨幹部因防疫不力遭到懲處、免職。圖為3月15日遭封閉的華亭賓館。（中新社）

上海3月初爆發本土疫情 ，隨後進入長達兩個月的封控，直到6月才解封，華亭賓館被指是這波疫情爆發點。官方11日公告調查結果，多名官員、黨幹部因防疫不力遭到懲處、免職。但上海因蔬菜 包發放問題被停職問責的基層幹部郇秀誌已恢復原職，網民譏諷說：「上海果真魔幻啊，以為老百姓都忘記了？」

中央社報導，上海於3月初爆發本土疫情後，上海官方微信公眾號「上海發布」當月11日指出，由於作為隔離旅館用途的華亭賓館「管理疏漏」，引發本土感染並導致傳播。其後，華亭賓館被視為是這波疫情的爆發點。

上海華亭賓館集中隔離點有關疫情問題專項調查組11日發布公告指出，經數月調查後，發現華亭賓館集中隔離點管理存有問題，並針對相關人員究責、懲處。

公告指出，華亭賓館的管理疏漏問題包含「制度破防」、閉環管理未落實到位、自查整改流於形式，導致工作人員在隔離點內感染，並造成嚴重後果，影響巨大、教訓深刻。

專項調查組並指徐匯區委、區政府以及區衛健委、民政局、徐家匯街道等部門、單位和相關領導幹部落實疫情防控主體責任不力，

經上海市委研究決定，責令徐匯區委、區政府向市委、市政府作出書面檢查、切實整改，對區委書記曹立強予以嚴肅批評並責令作出書面檢查、切實整改；對區委副書記、區長鐘曉詠給予黨內警告處分。

此外，對區政府黨組成員、副區長高天給予黨內嚴重警告處分並免職；對副區長方雷給予政務降級處分並免職；對區衛健委黨委副書記、主任任雪雷和區民政局黨組書記、局長郭豔楣均給予撤銷黨內職務和政務撤職處分。同時，對其他7名責任人員分別給予黨紀政務處分和誡勉談話處理。

另據搜狐網報導，今年4月，上海在發放各省捐贈的蔬菜禮包時，出現蔬菜腐爛毀損和被不法分子乘機倒賣的情況，引起輿論關注。4月27日，上海市紀委監委曾對相關責任人追責。6月10日，新黃河記者注意到，在該事件中被「停職檢查，黨紀立案，接受進一步調查」的寶山區張廟街道辦事處副主任郇秀誌已經「官復原職」，以原職務出席活動。

環球網報導，對此，上海寶山區張廟街道回應指出，「已給予郇秀志同志 黨紀處分。對其作出紀律處分後，按照相關規定，停職檢查決定自行終止。期間，郇秀志同志作了深刻檢討，積極投身抗疫一線。感謝廣大網友對張廟街道的關心和監督。」

網民：「人才呀，避過風頭不用他們用誰？這樣輕描淡寫的處罰難怪亂像從生呀」、「他們以為咱們忘了，沒想到還記著」、「以為風聲已過」、「上海果真魔幻啊」。