北京「天堂超市」酒吧爆疫 115人確診、密接6158人

位於工體西路酒吧一條街的天堂超市酒吧。(取材自中新經緯)

北京 天堂超市酒吧疫情 仍在延燒。北京市疫情防控小組於11日召開第362場疫情防控記者會，會上指出，天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告115例感染者，涉及14個區和經開區，判定密接6158人。這起疫情爆發性強、涉及面廣、人員構成複雜，屬於原有傳播鏈的隱匿傳播。

引爆疫情的「天堂超市」，名字乍看以為一家超市，實際內有乾坤。據多家媒體報導，天堂超市是超市也是酒吧，顧客來了直接去冰櫃裡拿酒水，然後去櫃檯結帳，喝完酒就在店內嘈雜的音樂中蹦迪，酒水品種繁多。

報導稱，天堂超市的酒水人均只有100元左右，相對於三里屯其他酒吧，簡直是「白菜價」，早年間，就有媒體報導稱，很多人慕「酒」而來，大部分是年輕人，天堂超市光啤酒就有100多種，有的顧客來了就直接就在路邊喝起來。

據報導，天堂超市最開始只是一家小賣部。老闆詹小虎和單紅偉2011年在三里屯開一家洋酒便利店，開始名字叫「天堂便利店」，2011年9月更名為「天堂超市」。

報導稱，天眼查等多個企業信息查詢平台顯示，北京天堂超市管理有限公司成立於2020年6月22日，註冊資本為1000萬元人民幣(約149萬美元)，法定代表人和實際控制人為單紅偉，對該公司間接持股90%。公司高管還有監事詹小虎。單、詹二人還在多家存續經營狀態的公司擔任股東。不過，兩人控制的公司有著不少的官司糾紛，企查查顯示，北京屯里東昇餐飲中心(個體工商戶，經營者為單紅偉)涉及的民事案件達到12個。

對於爆疫，天堂超市酒吧強調「防疫工作做得非常好」，但北京衛健委昨天公布的「感染者1991」，自述5月26日至6月8日期間未進行核酸檢測 ，6月6日晚前往天堂超市酒吧(工體西路6號)，6月8日晚出現發熱症狀，未進行核酸檢測，6月9日凌晨再次前往天堂超市酒吧，對此，網民質疑天堂酒吧「防疫做得好」的底氣從何而來？