我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

北京「天堂超市」酒吧爆疫 115人確診、密接6158人

中國新聞組／北京12日電
位於工體西路酒吧一條街的天堂超市酒吧。(取材自中新經緯)
位於工體西路酒吧一條街的天堂超市酒吧。(取材自中新經緯)

北京天堂超市酒吧疫情仍在延燒。北京市疫情防控小組於11日召開第362場疫情防控記者會，會上指出，天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告115例感染者，涉及14個區和經開區，判定密接6158人。這起疫情爆發性強、涉及面廣、人員構成複雜，屬於原有傳播鏈的隱匿傳播。

引爆疫情的「天堂超市」，名字乍看以為一家超市，實際內有乾坤。據多家媒體報導，天堂超市是超市也是酒吧，顧客來了直接去冰櫃裡拿酒水，然後去櫃檯結帳，喝完酒就在店內嘈雜的音樂中蹦迪，酒水品種繁多。

報導稱，天堂超市的酒水人均只有100元左右，相對於三里屯其他酒吧，簡直是「白菜價」，早年間，就有媒體報導稱，很多人慕「酒」而來，大部分是年輕人，天堂超市光啤酒就有100多種，有的顧客來了就直接就在路邊喝起來。

據報導，天堂超市最開始只是一家小賣部。老闆詹小虎和單紅偉2011年在三里屯開一家洋酒便利店，開始名字叫「天堂便利店」，2011年9月更名為「天堂超市」。

報導稱，天眼查等多個企業信息查詢平台顯示，北京天堂超市管理有限公司成立於2020年6月22日，註冊資本為1000萬元人民幣(約149萬美元)，法定代表人和實際控制人為單紅偉，對該公司間接持股90%。公司高管還有監事詹小虎。單、詹二人還在多家存續經營狀態的公司擔任股東。不過，兩人控制的公司有著不少的官司糾紛，企查查顯示，北京屯里東昇餐飲中心(個體工商戶，經營者為單紅偉)涉及的民事案件達到12個。

對於爆疫，天堂超市酒吧強調「防疫工作做得非常好」，但北京衛健委昨天公布的「感染者1991」，自述5月26日至6月8日期間未進行核酸檢測，6月6日晚前往天堂超市酒吧(工體西路6號)，6月8日晚出現發熱症狀，未進行核酸檢測，6月9日凌晨再次前往天堂超市酒吧，對此，網民質疑天堂酒吧「防疫做得好」的底氣從何而來？

北京朝陽區八里莊街道朝陽無限社區的居民11日參加核酸篩查。(新華社)
北京朝陽區八里莊街道朝陽無限社區的居民11日參加核酸篩查。(新華社)

疫情 北京 檢測

上一則

美大使伯恩斯：美中關係「困難」 1972年以來最低谷

下一則

香港移民展登記入場增3成 調查：6成人盼2年內走

延伸閱讀

社會戾氣變重 北京警方通報員工殺死同事刑案

社會戾氣變重 北京警方通報員工殺死同事刑案
美國務院「中國組」緊盯北京全球活動 預計2024運作

美國務院「中國組」緊盯北京全球活動 預計2024運作
吳亦凡入獄10個月 涉強姦聚眾淫亂案 北京法院一審開庭

吳亦凡入獄10個月 涉強姦聚眾淫亂案 北京法院一審開庭
疫情蠢動 北京爆酒吧聚集 上海8區將全員核酸篩查

疫情蠢動 北京爆酒吧聚集 上海8區將全員核酸篩查

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望