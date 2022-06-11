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「擼串」逛夜市 河南3市委書記倡夜經濟 提振消費信心

記者廖士鋒／綜合報導
河南新鄭市委書記馬志峰（左）近日帶領官員逛夜市，強調要用「夜經濟」引爆城市消費熱點。（圖／截自「新鄭發布」微信公眾號影片）
河南新鄭市委書記馬志峰（左）近日帶領官員逛夜市，強調要用「夜經濟」引爆城市消費熱點。（圖／截自「新鄭發布」微信公眾號影片）

中國經濟復甦已成不少地方官員的當務之急，有媒體報導，河南新鄭、南陽、新密三個市的市委書記，最近都上夜市逛街、打卡促消費，幾乎是複製了2020年初的情況。

安徽省政府旗下的「決策雜誌」6月10日報導，指河南新鄭市委書記馬志峰6月7日晚上徒步打卡新鄭的夜市、地攤並帶頭消費，此舉意在「以實際行動為新鄭『夜經濟』鼓勁打氣、提振消費信心」。

新密市市長程洋帶頭逛夜市、品美食，鼓勵發展夜經濟。(取材自新密發布)
新密市市長程洋帶頭逛夜市、品美食，鼓勵發展夜經濟。(取材自新密發布)

馬志峰逛夜市過程包含，逛商場、品美食、體驗城市煙火氣、飲品、小吃、鮮花、日用品等邊逛邊買，還走進一間店裡「擼串」（吃燒烤）。

報導指出，馬志峰並不是個案，「近期，河南省有多位地方領導外出逛夜市」，包含河南省南陽市委書記朱是西、河南省新密市委書記陳春梅、新密市長程洋等人。朱是西在行程中強調，繁榮「夜經濟」，是穩就業、促增收、保民生的重要手段，可以進一步振興消費市場，滿足人民群眾生活需求。

據「每日經濟新聞」報導，這次馬志峰等地方領導人帶頭逛街消費這樣的模式，其實早在2020年初第一波疫情後就曾發生，截至2020年3月17日，有16個地級及以上城市市委書記和市長主動上街吃飯和購物，分別是：海南儋州，江蘇南京、淮安，青海海東，湖南株洲、衡陽、張家界、廣東茂名、中山，河南濮陽、焦作，浙江嘉興，安徽蕪湖、安慶、宣城以及雲南昆明。

河南 就業 疫情

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