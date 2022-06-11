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北京酒吧、上海美容院 爆聚集性疫情 防控壓力驟增

中國新聞組／北京11日電
北京突發酒吧聚集疫情，讓防控壓力驟增。圖為三里屯街道及周邊區域10日開展核酸檢測。 ( 中新社)
北京突發酒吧聚集疫情，讓防控壓力驟增。圖為三里屯街道及周邊區域10日開展核酸檢測。 ( 中新社)

北京、上海社會面病例多日零新增後，出現聚集性疫情，讓2大城防控壓力驟增。北京酒吧聚集性疫情增至29例陽性、人員涉及12區。上海新增感染者中，3例感染者來自紅玫瑰美容院。上海宣布多個行政區將在周末實施大規模核酸檢測，民眾憂再封控，許多超市出現掃貨人潮。

來源：YouTube

綜合媒體報導，10日0時至24時，北京新增36例本土確診病例和25例無症狀感染者，無新增疑似病例。而9日0時至10日下午3時，北京朝陽天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告29例感染者，涉及12區，其中26例均於6日至7日前往過該酒吧，一例為酒吧工作人員，兩例為到訪人員的續發關聯人員。兩名涉該酒吧陽性感染者還曾執飛京廣航班，一名酒吧確診病例關聯人員確診，該人員曾到訪故宮。據官方通報，涉酒吧疫情確診病例中有人十多天未做核酸，目前該聚集疫情已判定密接4402人，預計未來密接者存在核酸篩查陽性可能。

此外，據上海衛健委發布，10日0-24時，新增本土新冠肺炎確診病例7例和無症狀感染者9例，其中3例確診病例和7例無症狀感染者在隔離管控中發現。而9日新增本土新冠肺炎確診病例六例和無症狀感染者五例，其中一例確診病例和四例無症狀感染者在隔離管控中發現。上海市衛生健康委副主任趙丹丹9日在上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上表示，9日新增感染者中有3個陽性感染者的工作地都是徐匯的一家美髮店。

報導說，兩起聚集性疫情帶來兩個警示：1.社會面仍存在隱匿傳播風險。北京市疾控中心副主任劉曉峰9日在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控新聞發布會上表示，這起涉酒吧的聚集性疫情再次提示，社會面依然存在隱匿傳播風險，特別是隨著正常生產生活秩序逐漸恢復，人員流動加大，京外、境外仍存在疫情，疫情傳播風險增加，防控工作決不能有絲毫鬆懈。

2.疫情防控不容絲毫鬆懈、麻痺。上海市衛生健康委副主任趙丹丹9日在上海新冠疫情防控新聞發布會上表示，公共場所人群聚集的區域仍存在風險，容不得有絲毫鬆懈、麻痺，必須引起高度重視。服務行業要形成自覺自律的自我健康管理機制，從業人員要定期做好核酸檢測和個人防護。

另據本報系聯合報報導，上海解封已超過一周，但仍出現零星確診病例，多個行政區將在周末實施大規模核酸檢測，儘管官方表示在篩檢結束後就恢復正常，然而許多超市仍出現掃貨人潮，蔬菜已搶購一空。

一名家住閔行區的張先生表示，封控兩個月，心裡都有陰影了，「鑑於上次說只封控幾天，但卻變成兩個月的教訓，既然11日就要做核酸檢測，所以下班之後立刻衝去超市，能買一點是一點。」

包括浦東新區、嘉定區、長寧區、虹口區、徐匯區等上海多個行政區，陸續宣布將在11日或12日實施大規模核酸檢測，徐匯、閔行、長寧等區已通知居民，檢測期間採封閉管理，等採樣結束後重新開放。

疫情 北京 檢測

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