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薇婭孵化出副播？老公開新直播公司

中國新聞組／北京10日電
薇婭（左）和老公董海峰。（取材自蓋飯娛樂）
薇婭（左）和老公董海峰。（取材自蓋飯娛樂）

去年底，知名帶貨主播重出江湖因逃稅被查，最終補繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元（約2億美元）。之後薇婭抖音、微博、淘寶等多個平台的帳號被封，薇婭也淡出公眾視野。日前，薇婭的老公開新公司做直播，似乎離重出江湖不遠了。

綜合媒體報導，6月8日，北京謙越文化傳媒有限公司成立，法定代表人程理隆，註冊資本100萬元，經營範圍包含互聯網銷售、個人互聯網直播服務等，由謙尋（杭州）文化傳媒有限公司持有100%股份。

值得注意的是，謙尋（杭州）文化傳媒有限公司的法定代表人正是薇婭老公董海峰，持股56.61%。

不過今年2月，薇婭曾經的助播團隊創建新號「蜜蜂驚喜社」，重回淘寶直播。當時，謙尋文化回應稱，公司是要孵化薇婭的副播，是一個自孵項目。新的公司和薇婭及其背後的謙尋集團都沒有直接關係，是員工的內部創業項目。

此外，今年5月，有網友發現，薇婭曾經的助播琦兒首次在抖音開啟直播帶貨，1小時內上架15款商品，當晚直播間總銷售額為1823.03萬元（約272萬美元），總觀看量達到605.67萬，一場直播漲粉超過20萬，目前琦兒抖音粉絲已突破220萬。

薇婭因逃稅被罰後一度淡出公眾視野。（取材自AI財經社）
薇婭因逃稅被罰後一度淡出公眾視野。（取材自AI財經社）

薇婭 抖音 北京

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