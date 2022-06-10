中國藥企瘋「囤猴」…實驗猴價飆20倍、1隻16萬元

中國醫藥行業出現「猴荒」，醫藥研發企業正在大舉收購實驗猴。（取材自紅星新聞）

由於供不應求，中國醫藥研發企業大舉「囤猴」。今年4月，昭衍新藥以超過18億元（人民幣，下同，約2.7億美元）價格，收購雲南英茂生技和廣西瑋美生技100%股權。兩家公司為實驗動物供應商，產品包括醫藥研發所需的食蟹猴和恒河猴。消息一出，CRO（受託研究機構）企業瘋狂「囤猴」，實驗猴價格飆漲。

紅星新聞報導，以使用量最大的食蟹猴為例，此前單價不到7000元（約1000美元），現在已暴漲至16萬元（約2.4萬美元），價格飆升逾20倍。有數據顯示，目前中國實驗猴存量僅約3萬隻，市場上「有價無猴」的呼聲越來越大。

昭衍新藥曾在招股書中提到，食蟹猴在2014年的單價為每隻6567元。2018年，中國食品藥品檢定研究院採購實驗用食蟹猴，每隻平均1.4萬元；到了2022年3月飛漲至13.25萬元。有業內人士稱，有食蟹猴單價甚至達到了16萬元。

實驗猴價格四年飆漲十倍，一方面是在新冠的背景下，醫藥企業研發需求擴大，政府投入也在加大；另一方面，在供應端，食蟹猴從繁育到能用於實驗，時間長達近四年，且一隻實驗猴通常僅用於一種疾病研究，這進一步加劇「猴荒」。

與老鼠、兔子相比，猴子最接近於人，也是用於實驗最為理想的動物。武漢大學醫學 部病毒所教授楊占秋介紹，中國飼養食蟹猴的場家並不多，加之實驗用猴需要保證其年齡、體重及體內病原體等達到一定標準，食蟹猴也就比較「金貴」。

迫於漲價太快、供應過少，藥企直接收購猴場自給自足，已成近年維持研發的一大路徑。

中國實驗靈長類養殖開發協會秘書長張玉超表示，中國兩種主要實驗猴存欄24萬餘隻，除幼猴、種猴、海外預訂、年齡太小或「更年期」猴，國內存量僅約3萬隻。

但事實上，據第一財經報導，中國實驗用猴市場一度供過於求，每年光是出口的猴子就達到3萬隻。

2020年1月，中國國家市場監管總局等部門聯合發布了「關於禁止野生動物交易的公告」，要求「各地飼養野生動物場所實施隔離，嚴禁野生動物對外擴散和轉運販賣」，中國實驗猴進出口業務就此暫停。

用於實驗最多的猴子食蟹猴並非本土物種，主要從東南亞 引進。中國實驗用猴主要從本土猴場中獲取，有市場分析稱，隨著疫情 影響的進一步降低，實驗用猴供不應求或能得到緩解。