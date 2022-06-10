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山東姊姊扮亡母生前模樣送妹高考 逼哭網友

中國新聞組╱綜合報導
張明珠、妹妹以及表姐的合影。(取材自紫牛新聞)
張明珠、妹妹以及表姐的合影。(取材自紫牛新聞)

高考季來臨，山東淄博一考場門口，一位姊姊梳起媽媽生前最愛的髮型、穿上精緻的旗袍，為正要參加高考的妹妹送考，並加油打氣；過程被同行的表姊拍下後發到網上，網友們紛紛留言：「有責任有擔當的好姊姊」「鼻子酸酸的，要掉眼淚了，父母健在的應該珍惜。」

紫牛新聞報導，視頻中的姊姊張明珠今年27歲，她們的媽媽在妹妹高中時患了肺癌去世，「媽媽在病重期間曾說過，想要在妹妹高考時穿著旗袍為她送考，如今媽媽已離去，我就想完成她的遺願，代替她為妹妹加油。」

張明珠回憶起九年前，媽媽和爸爸送自己去參加高考時的情景，「當年爸媽注視著我走進考場，給了我力量，所以我發揮得不錯。現在我要把這種溫暖的力量傳遞給妹妹，讓妹妹安心地進考場。」張明珠為妹妹送考那天，她說自己比妹妹還緊張，但因為已經懷孕四個月不能起太早，就把鬧鐘設在凌晨5時30分，代替媽媽為妹妹送考。

張明珠說，自己比妹妹年長近10歲，平時就會像媽媽一樣照顧妹妹據報導，這段送妹妹高考的視頻衝上熱搜，讓無數網友流淚，她們也收到許多人的祝福，但也有網友覺得這樣會影響到妹妹參加高考，還有人問：「這是不是擺拍？」對此張明珠表示：「媽媽一直是儀式感很強的人，我相信她在天之靈看到會感到欣慰和開心的。」

左邊是張明珠和妹妹， 右邊是媽媽牽著小時候的妹妹。(取材自紫牛新聞)
左邊是張明珠和妹妹， 右邊是媽媽牽著小時候的妹妹。(取材自紫牛新聞)
姊姊穿旗袍給妹妹送考 。(取材自紫牛新聞)
姊姊穿旗袍給妹妹送考 。(取材自紫牛新聞)
媽媽與兩個女兒的合影。(取材自紫牛新聞)
媽媽與兩個女兒的合影。(取材自紫牛新聞)

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