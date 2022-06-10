高考祈福儀式 高中男老師也穿高叉旗袍

鄭州市第四高級中學老師穿旗袍組團為高三學生減壓的視頻走紅。(取材自極目新聞)

中國高考 是師生、家長關注的年度大事，時間一到，一些高中男老師，甚至是校長、學生的父親紛紛穿上旗袍，許多人還刻意選擇高叉旗袍，這是為什麼？其實這已是近年來高考季特有的現象，用意是祝福考生們「旗開得勝」，而且會穿上旗袍的不僅是男老師和學生父親，只是男性穿上旗袍較為受矚。

高考對於中國的孩子們究竟有多重要？騰訊網指出，有人說，這是考生的「第二次投胎」。亦即，考上什麼樣的大學，相當程度將決定了往後的人生，也因此，各種祈福儀式應運而生，其中就包括穿旗袍。

新京報網上一篇文章稱，從2016年起，穿旗袍助考就隆重登台。當時流行的一篇高考穿衣指南提到：「考生應試穿衣，第一天上午穿紅色（開門紅），下午穿綠色（一路綠燈），第二天則穿灰色、黃色（走向「灰黃」，與「輝煌」同音）。孩子高考，母親要穿旗袍（旗開得勝），父親要穿馬褂（馬到成功）。」

但兩年前，遼寧丹東敬業實驗高級中學一名班主任王禮博率先穿上大紅旗袍走上講台，還邀請學生每個人都在旗袍上剪一刀。據說，剪開的叉越高，考生的分數就會越高。

之後就有越來越多男老師會在高考前穿上旗袍，今年6月4日，河南 省鄭州市第四高級中學的老師們就集體穿上旗袍，在學校操場走台步，拍攝影 片的老師表示，學校每年都會舉辦這樣的減壓活動，穿旗袍只是其中一段小插曲，希望給學生釋放壓力、放鬆心情。

但也有大陸民眾並不認同這種風氣，除有迷信之嫌外，有人認為男老師當眾穿著旗袍走秀，影響老師形象，也會給學生們帶來不好的影響。