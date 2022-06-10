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高校人事密集調整 一批「院士校長」受關注

中國新聞組／北京10日電
王樹新被任命為重慶大學校長。(取材自天津大學官網)
王樹新被任命為重慶大學校長。(取材自天津大學官網)

中國高校人事近期調整密集，一批在學術領域卓有成就的科學家走上了大學校長崗位，「院士校長」現象頗受輿論關注。科學家當大學校長被寄予厚望，辦學思路也受外界關注，從新任「院士校長」透露的辦學理念觀察，「一流」、「科教融合」、「服務經濟社會發展」成關鍵詞。

中新網報導，人社部網站7日發布國務院任免國家工作人員的消息，其中王樹新被任命為重慶大學校長。1966年出生的王樹新此前長期在天津大學工作，曾任天津大學副校長、黨委常務副書記，他還有另一個重要頭銜—中國工程院院士。

中國工程院網站顯示，王樹新在去年當選中國工程院院士，他是專用機械設計與製造專家，長期從事柔性機構系統及其在海洋裝備、醫療裝備、製造裝備中的工程應用研究。他主持研製成功「妙手」微創手術機器人系統，獲得國內首個腔鏡手術機器人產品註冊證；主持研製成功「海燕」系列水下滑翔機，創造下潛深度10619米世界紀錄。

迎來「院士校長」的還有多所高校。其中，龍騰為北京理工大學校長，龍騰是雷達信息處理專家，長期從事空天雷達信息處理的基礎科學研究，去年當選中國工程院院士。兩所河南重點高校也迎來兩位「院士校長」，兩人均來自中國科學院，其中，中國科學院院士、分子生理學家李蓬受聘擔任鄭州大學校長，中國科學院院士、化學工程專家張鎖江受聘擔任河南大學校長。

近年來，「院士校長」現象並不鮮見，除了上述新近履新的校長，今年以來，還有不少在學術領域有較高造詣的兩院院士出任了大學校長。

例如，今年2月，由中國石油大學勝利學院轉設成立的山東石油化工學院揭牌，新任院長徐春明是中國科學院院士、石油化工學家。同樣在2月，此前為上海交通大學副校長的毛軍發出任深圳大學校長，毛軍發為電子學家，主要研究高速電路互連與射頻電子封裝，2017年當選為中國科學院院士。

4月，中國科學院院士陸林獲聘出任山東第一醫科大學(山東省醫學科學院)校(院)長。陸林是精神病學與臨床心理學家，目前他還擔任北京大學第六醫院院長。

值得一提的是，院士出任大學校長也與各地引才政策密切相關。例如，在鄭州大學、河南大學的校長聘任儀式上，河南省委書記樓陽生、省長王凱均到場參加，王凱還為兩位新任校長頒發聘書。

鄭州大學校長李蓬。(取材自鄭州大學官網)
鄭州大學校長李蓬。(取材自鄭州大學官網)

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