QS世界大學排名 北大第12、清華14 均創史上最佳名次

QS世界大學排名將北京大學列為全球第12。圖為北京大學圖書館外觀。（新華社）

國際高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）9日發布第19版全球諮詢最多的世界大學排名。北京 大學排名世界第12，清華大學世界排名第14，均創下有史以來最高名次。

澎湃新聞報導，在2023 QS世界大學排名中，北京大學在中國排名最高，排名上升6位，至世界排名第12位，這是該校自2004年QS世界大學排名編制以來的最高排名。清華大學上升了三個名次，世界排名第14位，同樣創下了其在QS世界大學排名的歷史最高排名。

QS分析指出，這兩所大學的顯著優勢歸功於QS研究影響指標（單位教員論文引用數）和師生比例指標（代表了教學規模）的提升。

QS世界大學排名囊括了71所中國大學，其中24所的排名較去年有所提升，20所的排名較去年有所下降，14所的排名持平，13所新上榜。

中國上榜的大學數量為世界第三：前二分別是美國（201）和英國（90）。

中國上榜的大學數量為亞洲最多，2所大學排名世界前15、5所大學排名世界前50、13所大學排名世界前300，以及28所大學排名世界前500。

其中，5所大學排名世界前50分別為北京大學、清華大學，以及復旦（第34位）、浙江大學（第42位）、上海交通大學（第46位）。

在單位教員論文引文數（CpF）指標中，37所中國大學的表現較去年有所提升，21所大學則有所下降。另外，中國有18所大學的研究影響力躋身世界前100名，僅次於美國（22所）。

另一方面，在71所中國大學中，有47所的學術聲譽得分同比降低，43所的雇主聲譽得分同比降低。北京大學在學術聲譽方面取得了中國的最高分99.3/100，另有其他4所大學在該指標中排名世界前100，分別為清華大學（98.9/100）、復旦大學（83.6/100）、上海交通大學（82.7/100）、浙江大學（72.2/100）。

清華大學在中國的雇主聲譽方面取得了最高分97.7/100，共有5所大學在該指標中排名世界前100，分別為北京大學（96.5/100）、浙江大學（95.3/100）、復旦大學（93.5/100）、上海交通大學（90.2/100）。

QS指出，中國大學在研究表現方面的系統性提升，足以抵消QS聲譽指標的持續下降。

分析稱，在上榜的71所大學中，49所中國大學的國際教師比例下降，這是全球疫情 所帶來的副作用。然而，浙江大學逆勢衝進該指標前100名。中國僅有4所大學進入前200，分別為西交利物浦大學（99.1/100），復旦大學（99.1/100），同濟大學（66.2/100）。

QS在本版排名中引入了兩個未加權的新指標：就業 成果和國際研究網路。在國際研究網路指標中，排名最高的中國大學是浙江大學，排名世界第309位。在就業成果指標中，2所中國大學躋身世界前100名，分別為北京大學和清華大學。

今年的QS世界大學排名有100個地區1418所大學上榜，為有史以來規模最大。

也是中國名校的中國人民大學早前已宣布退出QS的世界大學排名評比，但有網友發現，中國人民大學在前幾年QS榜單中的名次僅為601位，在中國高校中排名第31位；在路透推出的全球科研機構論文引用排名（ESI）中，更是僅僅位列1453位，在中國也排在第116位。