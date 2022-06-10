我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

等好久… 上海迪士尼部分園區恢復營運

記者林汪靜／綜合報導
上海迪士尼度假區9日宣布星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道將於10日起恢復營運。（取材自新京報）
上海迪士尼度假區9日宣布星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道將於10日起恢復營運。（取材自新京報）

上海迪士尼即將開園，搜尋量飆漲。上海迪士尼度假區9日宣布星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道將於10日起恢復營運。上海迪士尼樂園及迪士尼小鎮繼續暫時關閉，重新開放日期待定。就在消息公布一小時內，旅遊平台上有關「上海迪士尼」的相關搜尋較前天同一時段上漲87%。另外，特斯拉上海廠將結束閉環生產。

澎湃新聞報導，上海迪士尼樂園及迪士尼小鎮繼續暫時關閉，重新開放日期待定。迪士尼小型車及旅遊客車停車場也將於10日同步恢復營運。

據報導，同程旅行數據顯示，消息公布一小時內，中國旅遊線上平台同程旅行平台有關「上海迪士尼」的相關搜尋較前日同一時段上漲87%，其周邊飯店也受到用戶關注。

作為中國大型主題樂園，上海迪士尼一直受到中國中國遊客廣泛關注。同程旅行披露的數據顯示，6月以來，同程旅行平台上關於上海迪士尼的搜尋熱度比5月下旬上漲31%，遊客最關注的問題集中在上海迪士尼的開園時間、預訂管道等。

根據上海迪士尼度假區的消息，重新開放期間，上海迪士尼度假區所有恢復營允的區域都將採取限流，並縮短營運時間：星願公園的營運時間為早上9點至傍晚5點；迪士尼世界商店的營運時間為早上9點至晚上7點；藍天大道的營運時間為早上8點至晚上7點，各區域開放時間將有可能根據實際營運情況調整。星願湖畔的遊船租賃服務將同步恢復營運。

上海迪士尼度假區表示，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及度假區的兩座主題飯店繼續保持暫時關閉，重新開放時間待定。上海迪士尼度假區團隊正全力以赴，為度假區全面恢復營運做好準備。

北京環球度假區近日也宣布將於15日恢復開放，相關搜尋出現快速增長。同程旅行研究院分析，在疫情防控形勢穩定的前提下，6月底至8月，中國國內各城市的主題樂園將迎來一輪客流高峰。

另外，數千名特斯拉上海廠員工終於能在10日回到住家，離開防疫封控期間為了維持營運而設下的工廠防疫泡泡，因為特斯拉正準備在中國恢復正常生產作業。特斯拉中國9日也發布新聞稿表示，上海廠產能利用率已恢復至100%。

彭博資訊引述消息人士報導，特斯拉已告訴住在上海廠臨時宿舍的員工，能在10日下班後離開工廠。特斯拉上海廠已計畫在這天結束閉環生產，該工廠共雇用逾1萬名員工。

特斯拉10日結束閉環生產，據傳已告訴員工當天下班後就可回家，不必再留在工廠宿舍。...
特斯拉10日結束閉環生產，據傳已告訴員工當天下班後就可回家，不必再留在工廠宿舍。 (路透)

迪士尼 主題樂園 特斯拉

上一則

港特首林鄭月娥：困難時就看「天書」…習近平講話

下一則

疫情蠢動 北京爆酒吧聚集 上海8區將全員核酸篩查

延伸閱讀

特斯拉中國5月生產逾3萬輛 暴增2倍

特斯拉中國5月生產逾3萬輛 暴增2倍
馬斯克揚言大裁員 特斯拉中國招聘活動不停歇

馬斯克揚言大裁員 特斯拉中國招聘活動不停歇
比亞迪打入特斯拉電池鏈 第二家中企供應商

比亞迪打入特斯拉電池鏈 第二家中企供應商
「女股神」說別怕通膨 因為將被庫存太多打散

「女股神」說別怕通膨 因為將被庫存太多打散

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退