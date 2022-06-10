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疫情蠢動 北京爆酒吧聚集 上海8區將全員核酸篩查

中國新聞組／北京10日電
北京市陸續宣布開放商場與堂食，近日商場群眾人流漸漸多了起來。圖為三里屯某家知名漢堡店前民眾排隊畫面。(記者黃雅慧／攝影)
北京市陸續宣布開放商場與堂食，近日商場群眾人流漸漸多了起來。圖為三里屯某家知名漢堡店前民眾排隊畫面。(記者黃雅慧／攝影)

作為政治和經濟中心的北京和上海是中國新冠疫情觀察指標城市，兩地封控措施近日才剛鬆動，看似疫情向好之際，9日又分別從酒吧、美容院拉起警報。連續5日未有社會面案例的北京，因一起酒吧聚集性疫情「破功」；上海浦東新區、嘉定區等8區，已陸續發布告居民書，將在本周末實施核酸篩查，引發居民反彈「說好的解封呢」。

據統計，北京9日新增7例本土確診病例和1例無症狀感染者，其中包括一起酒吧聚集型疫情，涉事酒吧為朝陽區工體附近的天堂超市酒吧。對此，北京市朝陽區文化和旅遊局消息，目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，為避免因人員聚集引發病毒傳播和交叉感染，確保人民群眾身體健康和生命安全，自9日下午2時起，朝陽區全區歌舞娛樂場所與網吧暫停營業。

此外，官方並表示，將對涉疫點位周邊進行核酸篩查。全市開展酒吧、KTV、網吧等場所防疫檢查，舉一反三抓好整改，對防控措施落實不到位、地下密閉通風不良的暫停開放。

上海市則在多日未傳社會面感染病例之後，出現美容院的聚集性疫情。據統計，上海9日新增本土確診病例6例和無症狀感染者5例。上海舉行新冠肺炎疫情防控新聞發布會表示，有三名新增陽性感染者工作地均為紅玫瑰美容院。據報導，紅玫瑰美容院過去8天共接待了502位客人，這些客人來自上海16個行政區中的15個。

徐匯區副區長王宏偉在會上表示，對於紅玫瑰美容院是否存在防疫措施不到位的情況，初步調查結果顯示，該美容院部分員工未按要求開展每天核酸檢測的情況。

上海市昨天並宣布周末在浦東新區、黃浦區、靜安區、徐匯區、虹口區、寶山區、閔行區等區實施核酸檢測「應檢盡檢」。以閔行區為例，在採樣期間實現封閉管理，禁止居民外出。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，按規定除了對封控區、管控區、中高風險地區以及其他涉疫管控區域的人員進行核酸篩查之外，自6月1日以來有社會面陽性感染者報告的區，會在原有常態化核酸檢測要求的基礎上開展核酸篩查，在採樣時段實行封閉管理，採樣結束後解除封閉。

不過上海才剛因封控措施鬆綁並轉型為常態化檢測，如今卻又傳出一些區域周末組織全員核酸篩查，引發不少居民不滿。「這什麼時候才是個頭啊？」一位微博用戶有感而發的說：「我就是想過正常的生活，這很難嗎？」

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