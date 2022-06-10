疾控局：無疫情風險區 查驗核酸不應成為常態

北京市朝陽區三里屯街道一處核酸檢測點，醫護人員為市民採樣。 (中新社)

強制、常態化核酸檢測 ，已成阻礙中國人員流動的最大障礙。中國國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華9日表示，沒有發生疫情 、也沒有輸入風險的地區，查驗核酸不應成為常態。賀青華強調「避免盲目擴大全員檢測範圍」，被指試圖扭轉核酸檢驗所衍生的亂象。

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為落實官方「動態清零」的防疫政策，中國各地無不要求出入公共場所、搭乘公共交通工具，必須出示72小時、48小時，甚至是24小時內的核酸檢測陰性證明，不僅擾民，也成為當前人流、物流的最大阻礙。

對此，賀青華表示，聚集性疫情發生以後，要根據疫情防控需要，科學確定制定核酸檢測策略，劃定核酸檢測的範圍和頻次，避免盲目擴大開展全員核酸檢測範圍，將受檢的人員按風險等級由高到低依次開展核酸檢測。

他指出，「封控區」應在24小時內完成首次核酸篩查，「管控區」要在48小時完成首次全員核酸篩查。亦即，在疫情發生後，一定是根據疫情防控需要，將核酸檢測的人員、範圍、頻次統籌安排。

中、高風險地區和「封控區」、「管控區」人員不得外出，但疫情發生地的低風險地區和「防範區」確需出行的，要持48小時核酸檢測陰性證明。各地可以根據疫情防控需要進行調整。

賀青華同時強調，沒有發生疫情，也沒有輸入風險的，查驗核酸不應該成為一種常態。

北京 市衛健委副主任李昂在同場記者會上則表示，經風險評估，北京將進入公共場所核酸陰性證明由48小時調整為72小時，主要是出於以下兩方面考慮：一方面，考慮到Omicron變異株平均潛伏期是3天左右，72小時內核酸檢測可以發現潛在感染者。

另一方面，也是為了降低居民核酸檢測頻次，盡量減少疫情防控措施給市民帶來的負擔，盡量減少對正常的生產、生活秩序產生影響。

李昂稱，下一步，北京將根據疫情形勢變化和防控實際需要，根據風險評估結果，動態調整各項防控措施，將中國中央提出的「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求落到實處。

對此，網友紛紛表示，「只有確定加碼後的追責機制，才會有人聽，不然沒用，你說你的，他幹他的」、「

看來確實是沒錢了」、「深圳聽到了嗎？」、「不清零了？」、「這些都是屁話！加碼從來沒有被問責，倒是有事找人墊背」、「沒有疫情發生，也沒有輸入風險…這話誰敢說」、「這是逼著自費呢」、「還是錢的原因吧」

但也有網友表示，「還是常態化吧，我在大連，自從常態化了，清淨了許多」。