我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

上海落馬檢察長張本才 遭起底是神祕畫家「東方涂欽」

記者廖士鋒／即時報導
東方涂欽畫作在大陸要價不斐，這一幅名為《你是我的毒藥，我是你的傳奇》的油畫，2013年底以40.25萬元人民幣價格成交。（取材自北京翰海網站）
東方涂欽畫作在大陸要價不斐，這一幅名為《你是我的毒藥，我是你的傳奇》的油畫，2013年底以40.25萬元人民幣價格成交。（取材自北京翰海網站）

上海6月1日解封首日即傳出檢察長張本才被帶走調查的震撼彈，在案情仍不清晰之際，有官媒報導揭露，張本才就是近年來中國畫壇屢屢以高價成交畫作的神祕畫家「東方涂欽」。

中國新聞社旗下的中國新聞周刊，6月9日報導，詳細列出落馬被查的張本才過往從政的經歷，包含創立「檢查日報」、「明鏡周刊」，以及促使中國官方改變不少民生社會法治政策，直到2016年以49歲之齡任職上海市檢察院檢察長，成為當時全中國最年輕的省級檢察院一把手，仕途頗被看好。

話鋒一轉，報導提到一位筆名為「東方涂欽」的畫家、詩人頗為神秘，其參加相關藝術展或拍賣會時，其簡介中也難見其真名，報導引述多位知情人說法證實，「東方涂欽」即是張本才。

對於「東方涂欽」，2013年一個展覽介紹，在1990年代，東方涂欽進行現代水墨的創作，後逐漸轉入油畫和架上綜合材料與技法的創作探索。近年在法國、韓國、日本等國許多地方舉辦展覽。代表作品有《我非我》系列、《我的中國紅》系列、《我的中國藍》系列、《中國塗鴉志》系列、《唐人書寫》系列等。許多作品被國內外館藏。2004年被中華英才、聯合國教科文組織（駐北京辦事處）等十幾家組織機構聯合推舉為年度「十大藝術英才」。

對於這位「十大藝術英才」，報導指出他的許多作品在拍賣市場上不愁買家。2013年5月10日，在中國嘉德的春拍上，他的一幅名為《我的中國藍》的油畫，成交價為17.25萬元(人民幣，下同）；2013年12月7日，在北京瀚海拍賣的秋拍上，他的一幅名為《你是我的毒藥，我是你的傳奇》的油畫，以40.25萬元的價格成交。而早在2006年，東方涂欽衣服《摩登女郎》就拍出30.8萬，「十幾年前，能把一張作品賣到30多萬的，屈指可數」。

對於張本才落馬原因，報導引述接近上海市人民檢察院的知情者孫曉華（化名）說法指出，張本才到上海工作後，很多大案都是最高檢指派到上海辦理，其中涉及檢法溝通協調，跟監委協調等環節，「有些案情非常複雜，不排除他在涉及某些案件的辦理時出問題的可能性」。

拍賣 北京 聯合國

上一則

關閉超過11周 上海迪士尼10日起部分恢復運營

延伸閱讀

伊能靜讚上海「有家的感覺」 大S意外躺槍

伊能靜讚上海「有家的感覺」 大S意外躺槍
「進步派指標人物」金山檢長博徹思遭罷免 民主黨新警訊

「進步派指標人物」金山檢長博徹思遭罷免 民主黨新警訊
選民重視犯罪遊民問題 加州初選民主黨進步派敲警鐘

選民重視犯罪遊民問題 加州初選民主黨進步派敲警鐘
港府紓解醫師荒 納上海復旦醫科生赴港執業

港府紓解醫師荒 納上海復旦醫科生赴港執業

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
6月4日10時30分許，一輛途經貴州省黔東南州榕江縣的高鐵發生事故，當地消防救援支隊立即調派大批人員趕往現場救援。（取自《中國消防》微博）

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

2022-06-04 09:49

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著