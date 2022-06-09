上海落馬檢察長張本才 遭起底是神祕畫家「東方涂欽」

東方涂欽畫作在大陸要價不斐，這一幅名為《你是我的毒藥，我是你的傳奇》的油畫，2013年底以40.25萬元人民幣價格成交。（取材自北京翰海網站）

上海6月1日解封首日即傳出檢察長張本才被帶走調查的震撼彈，在案情仍不清晰之際，有官媒報導揭露，張本才就是近年來中國畫壇屢屢以高價成交畫作的神祕畫家「東方涂欽」。

中國新聞社旗下的中國新聞周刊，6月9日報導，詳細列出落馬被查的張本才過往從政的經歷，包含創立「檢查日報」、「明鏡周刊」，以及促使中國官方改變不少民生社會法治政策，直到2016年以49歲之齡任職上海市檢察院檢察長，成為當時全中國最年輕的省級檢察院一把手，仕途頗被看好。

話鋒一轉，報導提到一位筆名為「東方涂欽」的畫家、詩人頗為神秘，其參加相關藝術展或拍賣 會時，其簡介中也難見其真名，報導引述多位知情人說法證實，「東方涂欽」即是張本才。

對於「東方涂欽」，2013年一個展覽介紹，在1990年代，東方涂欽進行現代水墨的創作，後逐漸轉入油畫和架上綜合材料與技法的創作探索。近年在法國、韓國、日本等國許多地方舉辦展覽。代表作品有《我非我》系列、《我的中國紅》系列、《我的中國藍》系列、《中國塗鴉志》系列、《唐人書寫》系列等。許多作品被國內外館藏。2004年被中華英才、聯合國 教科文組織（駐北京 辦事處）等十幾家組織機構聯合推舉為年度「十大藝術英才」。

對於這位「十大藝術英才」，報導指出他的許多作品在拍賣市場上不愁買家。2013年5月10日，在中國嘉德的春拍上，他的一幅名為《我的中國藍》的油畫，成交價為17.25萬元(人民幣，下同）；2013年12月7日，在北京瀚海拍賣的秋拍上，他的一幅名為《你是我的毒藥，我是你的傳奇》的油畫，以40.25萬元的價格成交。而早在2006年，東方涂欽衣服《摩登女郎》就拍出30.8萬，「十幾年前，能把一張作品賣到30多萬的，屈指可數」。

對於張本才落馬原因，報導引述接近上海市人民檢察院的知情者孫曉華（化名）說法指出，張本才到上海工作後，很多大案都是最高檢指派到上海辦理，其中涉及檢法溝通協調，跟監委協調等環節，「有些案情非常複雜，不排除他在涉及某些案件的辦理時出問題的可能性」。