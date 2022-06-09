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江西男驗DNA3孩都非親生 妻懟：血緣重要嗎？

中國新聞組／北京9日電
陳男接受訪問時激動表示，三個孩子沒一個是他親生的。（視頻截圖)
陳男接受訪問時激動表示，三個孩子沒一個是他親生的。（視頻截圖)

江西一名陳姓男子懷疑跟自己結婚16年的太太出軌，於是偷偷進行DNA親子鑑定，沒想到三個女兒竟跟自己都沒有血緣關係，簡直青天霹靂。他質問妻子，沒想到妻子卻反問他，「血緣關係真的那麽重要嗎？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，陳男今年45歲，已經結婚16年，他表示婚後一直有做避孕措施，但仍生了三個小孩，太太一直說自己是不小心懷孕。

為了養家，陳男常年在外地打工，妻子提出也想要外出打工，任憑陳男如何阻攔，都沒有攔住妻子外出打工的決心。因為兩人一貫都是靠語音視頻來溝通，但那段時間以來，妻子經常拒接，讓陳男心生疑惑，懷疑妻子出軌，三個女兒可能不是親生的，於是偷偷進行DNA親子鑑定，沒想到鑑定後發現三個女兒竟然都不是親生的。

他跑去質問妻子，妻子竟反懟「小孩都叫爸爸叫了十幾年」、「血緣關係有那麼重要嗎？」

妻子事後還說：「我跟了他十幾年，為什麼他生不了？」

雖然這個結果令陳男崩潰，但考慮到三個女兒和16年的夫妻關係，陳男還是希望妻子能夠回歸家庭，沒想到妻子又一次離家出走。目前，陳男已經起訴離婚。

事件引起網民熱話，有網民指「戴人綠帽還三頂很可恥」、批女方「不要臉到一個地步」、不過也有網民挺女方「如果正是自己不能生育，老婆出去借種也情有可原。」

親子 DNA YouTube

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