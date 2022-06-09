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「她不醉 沒機會」超商賣失身茶? 官媒批教唆犯罪

記者林汪靜／綜合報導
廣東茂名一家7-11酒貨架的廣告圖片寫道：「她不醉，沒機會。」引起爭議。（取材自南方都市報）
廣東茂名一家7-11酒貨架的廣告圖片寫道：「她不醉，沒機會。」引起爭議。（取材自南方都市報）

廣東省茂名一家7-11超商廣告疑似「性暗示」引起爭議，有網友在社交平台上發布該超商酒貨架的廣告圖，圖片文案寫道：「她不醉，沒機會。」配照則是小罐雞尾酒加入檸檬茶飲料，網友質疑：「失身檸檬茶？」對此，@7-Eleven廣東日昨發布聲明，稱已勒令相關門店立即撤下海報並按照公司內部管理規章對相關員工進行處理，並表示歉意。

來源：YouTube

廣告在網路上引發軒然大波，網友質疑，「你兌酒喝OK，但這宣傳語我一男的看到都覺得離譜。」也有網友在看到新聞後表示：「網上一直因為擦邊球問題掀起輿論，商家們不知道嗎？還幹那就是罰得太低甚至沒懲罰炒一波熱度而已。」

@中國婦女報也在微博評論，「指望著她醉？你永遠沒機會！」中國婦女報表示，追求美好的感情是人之常情，但要建立在雙方情願的基礎上，指望著灌醉她來圖謀不軌，那可是想瞎了心了，甚至涉嫌違法犯罪，「無法想像什麼樣的腦回路能出此等惡臭卑劣廣告。如此營銷廣告還是及早徹底消失吧！」

「國是直通車」發文稱，「為什麼是『她』？為什麼要『醉』？什麼『沒機會』？背後所要表示的意思大多成年人都懂，不僅沒有底線，更涉嫌教唆犯罪。屢禁不止的背後必須反思的，是管得不夠嚴，還是罰得不夠狠？杜絕擦邊，必須狠罰，以儆效尤。」

對此，@7-Eleven廣東在微博發布關於茂名極個別7-Eleven門店不恰當廣告用語的說明，表示，該海報是茂名地區極個別門店在沒有上報公司總部審核並批准的情況下自行製作並張貼，違反了公司內部廣告宣傳的管理規章制度。「在我們獲悉後，已勒令有關門店立即撤下海報並按照公司內部管理規章對相關員工進行處理。因前述事件造成公眾的不適，我們表示誠摯的歉意！」

超商 微博 YouTube

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