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電蚯蚓機滅絕式捕殺 製造商受罰

記者陳言喬／綜合報導
網上販售的這種「電蚯蚓機」，嚴重殘害蚯蚓生存。（取材自惠農網）
網上販售的這種「電蚯蚓機」，嚴重殘害蚯蚓生存。（取材自惠農網）

網上有商家販售「電蚯蚓機」，可「電出」土壤中的蚯蚓供人捕捉牟利，廣東省珠海市中級人民法院認定這是殘害野生動物，嚴重破壞生態環境，判罰售賣的公司159萬（人民幣，下同，約23.6萬美元）。

來源：YouTube

蚯蚓是中藥藥材來源，其體內含地龍素、多種氨基酸、維生素等，製成蚯蚓乾（又稱地龍）可清熱定驚、通絡、平喘、利尿等功用。

央視財經報導，近年來隨著蚯蚓價格不斷上漲，網上一種名為「電蚯蚓機」的機器銷量也隨之上漲，一條對蚯蚓進行「滅絕式」捕殺的利益鏈開始催生。

這種形似大電池的金屬儀器價格在100多元至800元不等，有些店鋪的銷量已達10萬件之多。電蚯蚓機通過將電瓶中直流電導入土壤中，使得土壤中的蚯蚓「觸電」後鑽出泥土，任人撿拾。這種方法不光對蚯蚓進行無差別傷害，還對土壤中的其他生物造成了傷害，是一種滅絕式的捕殺行為。

中國農業大學資源與環境學院教授孫振均表示，大功率的電蚯蚓機開發出來以後，使採收蚯蚓的效率提高了，使蚯蚓的資源量進一步下降，形成了一個惡性循環。因此蚯蚓，也就是中藥地龍乾，價格暴漲。前幾年，一公斤乾品大概70多元人民幣，現在280元都不一定能收到貨，有的已經漲到300多元了。

央視稱，廣東省珠海市中級人民法院去年8月曾發布由中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（綠發會）提起的全國第一案的「電蚯蚓」案的一審判決書，三家售賣電蚯蚓機的公司因出售獵捕工具，使購買者以電擊方式捕獵蚯蚓，對生態環境造成不可逆轉的破壞，依法承擔相應的環境侵權責任。法院判決商家賠禮道歉、賠償159萬元的生態環境損失費用。

專家建議，為了有效保護蚯蚓這樣有價值的野生動物，要針對物種的生存環境特點建立自然保護區，進行有效的生態增殖，以確保生物資源的可持續性利用。

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