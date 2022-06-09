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「世間再無姜子牙」 表演藝術家藍天野病逝 享年95歲

中國新聞組／北京9日電
著名導演藝術家藍天野8日因病在北京家中逝世，享年95歲。圖為2021年6月29日，有著70多年黨齡的藍天野作為戲劇界唯一代表在人民大會堂金色大廳獲頒「七一勛章」。(中新社)
著名導演藝術家藍天野8日因病在北京家中逝世，享年95歲。圖為2021年6月29日，有著70多年黨齡的藍天野作為戲劇界唯一代表在人民大會堂金色大廳獲頒「七一勛章」。(中新社)

北京人民藝術劇院8日發布訃告，北京人民藝術劇院表演、導演藝術家藍天野，因病於8日下午1時43分在北京家中逝世，享年95歲。藍天野曾在電視劇「封神榜」中飾演姜子牙，慈眉善目，所以網友用「太公歸位」來悼念他的離去。

香港文匯報報導，藍天野德藝雙馨，傳承藝術藝德，發掘和培養了一大批文藝界領軍人才。2021年在中國共產黨成立100周年慶祝活動上，藍天野作為中國戲劇界唯一代表，榮獲黨內最高榮譽——「七一勳章」。

來源：YouTube

藍天野為很多年輕觀眾所熟知，繼而成為公眾人物，源於他在「姜子牙」、「渴望」等經典電視劇中出演了令人難忘的角色。在1990年播出的「封神榜」中，他飾演的姜子牙慈眉善目、仙風道骨，令幾代觀眾印象深刻，乃至於不少網友用「世間再無姜子牙」「太公歸位」來悼念他。

藍天野飾演的姜子牙讓人記憶深刻。(取材自天津廣播)
藍天野飾演的姜子牙讓人記憶深刻。(取材自天津廣播)

同樣於1990年播出的「渴望」，在當年造成轟動，藍天野在裡面飾演了王滬生的父親王子濤，這個角色是正面的老知識分子形象，溫文爾雅、可愛可敬。因為太過深入人心，有觀眾給他寫了長達17頁的信，希望藍天野能當自己的父親。一年兩部影響巨大的電視劇，奠定了他的大眾知名度。

在70餘載的藝術生涯中，從「北京人」裡沉默寡言的曾文清到「茶館」裡意氣風發的秦二爺，從「蔡文姬」裡風流倜儻的董祀到「家」裡道貌岸然的馮樂山，藍天野堅守舞台，塑造了一個又一個經典藝術形象，為中國話劇藝術繁榮發展作出卓越貢獻。

藍天野是新中國話劇事業發展的見證者和參與者。藍天野出生於1927年，原名王潤森，河北饒陽人，青年時曾入國立北平藝專學畫，1944年首登話劇舞台，參演了劇作家曹禺的代表作「日出」，開啟了自己的話劇藝術生涯。「當時只是對話劇感興趣，沒想過會演一輩子。」1952年北京人民藝術劇院建院，藍天野任專職導演兼演員，成為北京人藝建院後的第一批主要演員。

藍天野始終堅持對藝術事業的執著和追求，「到底有幾十個（舞台形象）？我沒有做過精確的統計，但我是把每一個角色，不論戲多戲少，包括臨時被拉去頂替群眾角色都算在內，每次我都是認真去創造的。」

除話劇表演外，藍天野自1963年開始，還作為導演執導「山村新人」「救救她」「故都春曉」「家」「吳王金戈越王劍」「秦皇父子」「貴婦還鄉」「大訟師」等十餘部話劇，並憑借話劇「吳王金戈越王劍」於1985年獲北京市優秀導演獎。藍天野還一直在刷新自己所創造的年齡最大的話劇導演的紀錄。94歲高齡時仍活躍在話劇舞台，2020年，他連演11場3個半小時大戲。2021年3月，藍天野再執導筒，重導「吳王金戈越王劍」。

北京 導演 香港

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