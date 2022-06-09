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懷疑新冠病毒「從北韓飄來」 中國遼寧丹東籲民眾關好門窗

編譯徐榆涵／綜合9日電
與北韓接壤的中國省丹東市疫情不斷，尚無法釐清此輪疫情的傳播鏈，並懷疑病毒可能從鄰國北韓乘風而來。(美聯社)
與北韓接壤的中國省丹東市疫情不斷，尚無法釐清此輪疫情的傳播鏈，並懷疑病毒可能從鄰國北韓乘風而來。(美聯社)

彭博資訊報導，北韓疫情持續延燒，與北韓接壤的中國遼寧省丹東市疫情不斷，尚無法釐清此輪疫情的傳播鏈，並懷疑病毒可能從鄰國北韓乘風而來，並籲民眾關好門窗。另外，中國單日本土病例續破百，六成五集中內蒙古。

據報導，儘管從4月底開始採取封鎖措施，但擁有219萬人口的丹東市單日新增病例仍不斷上升。根據丹東疾管中心，過去一周當地多數染疫者在確診前至少四日內未曾出過小區。

由於找不到傳播鏈，當地官員懷疑，病毒是從北韓順風飄過來，已呼籲住在鴨綠江邊的居民南風天氣盡量不要開窗。一名丹東居民說，他們還被要求要加強檢測。

北韓疫情持續延燒，根據北韓官媒朝中社報導，北韓正在經歷一場疫情爆發危機，自4月底以來疑似病例已超過400萬例。

丹東市和遼寧省即管中心的代表在電話中表示，不了解病毒通過空氣傳播的詳細情況。

對此，許多中國網友表示，新冠病毒在空中傳播數百公尺的說法並不科學。研究表明，新冠病毒不太可能遠距離傳播，尤其是在沒有反覆接觸的戶外環境中。

另外，中國單日本土病例續破百，六成五集中內蒙古。國家衛生健康委員會官網8日通報，新增新冠本土病例124例（含確診與無症狀感染）。上海連日出現社會面感染者，疫情不得鬆懈，北京疫情邁入掃尾階段，將轉向拚經濟；內蒙古疫情持續升溫。

該通報稱，7日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠確診病例67例。當中，本土病例44例，以內蒙古病例有35例最多，接著是北京與上海各有4例；境外移入則有23例。

當天通報無症狀感染者149例，其中境外移入69例，本土病例80例。單日新增本土無症狀感染者以內蒙古達46例最多，上海有11例，北京有4例。

上海7日新增病例共15例，有4例為社會面發現。近期上海接連出現社會面疫情，上海市衛生健康委副主任趙丹丹日前指出，隨著復工復產的加快推進，人員流動逐步加大，疫情形勢仍然嚴峻複雜，疫情反彈風險依然存在。現階段還是要提高警惕。

北京新增8例病例，涉及豐台區、海淀區與昌平區，這波疫情以來累計1831例感染者。

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