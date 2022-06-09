怕麻煩大家 「戍邊英雄」肖思遠烈士父母偷偷收麥

「戍邊英雄」肖思遠烈士父母偷偷收麥。(取材自環球網)

5日本 該是「衛國戍邊英雄」肖思遠烈士家6畝小麥地收割的日子。早上8點，河南 省新鄉市延津縣人武部政委董興軍便帶領人武部幹部士兵一行九人來幫忙。可等到到了麥地，「咦，昨天還隨風搖曳、滿目金黃的六畝小麥，怎麼一夜之間消失不見了？」看著地裡成捆的麥稈，董興軍疑惑。而肖思遠父母肖勝松、劉利霞正準備往拖拉機上裝運。

環球網報導，「不讓你們來，你們非要來，我只好起個大早提前收了。」肖勝松扶著鋼叉笑哈哈道：「今年小麥收成不錯，畝產超過500公斤沒問題。」

原來，麥收臨近時，延津縣石婆固鎮東龍王廟村村民肖勝松、劉利霞夫婦便不斷收到市、縣、鄉各級政府和社會各界的關心，問他們收麥有啥困難，需要不需要幫助。村幹部、志願者及肖思遠的戰友、同學等也都爭相要來幫忙。

倆口子一面感動，一面有些不安：兒子參軍保家衛國是職責，父母種好地打好糧則是農民應盡的職責！怎麼能為了這點事麻煩大家？

為了「不給大家添麻煩」，收割這天，凌晨4點，天微微亮，肖勝松夫婦就「偷偷」帶著收割機下地收穫。一個半小時後，麥收割完畢，夫婦兩人開拖拉機連跑三趟才把麥子全部拉回家。

面對淳樸、實在的烈士父母，董興軍又「生氣」又感動。他奪過肖勝鬆手中的鋼叉說：「麥子收完了，我們就幫忙運秸稈！」

一聲令下，有人開車、有人裝車、有人擺垛，迷彩身影在地裡忙碌開來，不到一個小時，九個人就把秸稈全運到回收點。

在大兒子肖思遠犧牲兩年後，兩口子又決定將小兒子肖榮基送去軍營。今年3月份，剛滿18歲的肖榮基經過體檢政審雙合格後進入延津縣人武部服預備役，提前適應軍營生活。

2020年6月，肖思遠在邊境 衝突中誓死捍衛國土英勇犧牲，年僅24歲。16歲的肖榮基萬分悲痛，要參軍的信念愈發強烈。肖思遠的父母說：「榮基把哥哥當榜樣，我們很欣慰，他們都是我們的驕傲。」

肖思遠曾在日記中寫道：「走在喀喇崑崙，我們就是祖國的界碑，腳下的每一寸土地，都是祖國的領土，無比自豪！」