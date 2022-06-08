谷愛凌任美國申奧大使惹議 胡錫進力挺：不讓她成為中美對立符號

谷愛凌證實，自己已擔任美國猶他州鹽湖城申辦2030年冬季奧運會的申奧大使。（取材自和訊網）

中美混血的滑雪女將谷愛凌 （Eileen Gu）在2022年北京冬奧 會上，獲得2金1銀吸引大量粉絲，但近日她在美國加州 出席TIME100峰會時，表示自己是2030年猶他鹽湖城的冬奧會申奧大使，引起中國網友議論，有人質疑她「雙面人」，環球時報前總編輯胡錫進則發文給予支持。

有中國網友表示，谷愛凌著實是個「雙面人才」，質疑「一個中國人為美國當申奧大使，這合適嗎？」，但也有人緩頰，「全世界都崇拜谷愛凌的影響力罷了」。

環球時報前總編輯胡錫進則逆風力挺谷愛凌，他在微博發文表示，谷愛凌年初代表中國參賽，對自己的身分做了一次定義，她至今沒有否定那個定義。

胡錫進認為中國「應該包容她身上有比普通人更多的國際化、全球化符號。」不能因為她代表中國參賽了，就對之後她的言行流露出任何「美國元素」而高度敏感，甚至一驚一乍。

胡錫進稱，中國人整體上必須表現得比那些指責了谷愛凌「背叛」的美國人更大度，「我們不妨鼓勵谷愛凌做中美之間的一位文化溝通者，通過她把中美社會的情感盡量拉近一些，而不讓她成為中美對立的一個符號。」