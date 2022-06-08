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數學考砸 高考釘子戶梁實：恐難上川大

中國新聞組／北京8日電
參加第26次高考的梁實出現在成都八中門口，有民眾對他喊加油。(視頻截圖)
參加第26次高考的梁實出現在成都八中門口，有民眾對他喊加油。(視頻截圖)

有「高考釘子戶」之稱、四川眉山55歲的梁實，高考第一天下午走出成都八中考場，這是他第26次參加高考，也是他第一次改考文科。多年來，他的目標一直是四川大學。他說，下午的數學考得很不理想，「很多題沒答完，考得我灰溜溜的，考川大可能要泡湯了。」

來源：YouTube

據考生反映，今年高考數學是真的難，有網友表示，「世界上有四種手，本手，妙手，俗手，還有我考數學的無從下手」。

九派新聞報導，梁實說，考完後他心裡有些沮喪，只能安慰自己，好好應對明天的另外兩門考試。

梁實說，自己考前發生了點小狀況，因為耽擱沒能及時拿到准考證「心裡很慌」，考試當天一早進考場前才拿到，「還好對考試影響不大。」

梁實自1983年以來已第26次參加高考。有人稱他為「高考釘子戶」，有人叫他「中國第一鐵腦殼」、「中華第一考王」。據他說，常年備考的茶館都被他「熬」倒了好幾家，但每一次放榜，他都未能如願。

如今，梁實頭髮已有些花白，仍執拗地參加高考。此前，他告訴九派新聞，今年他準備改考文科，經過一年的備考，早已信心滿滿，「我覺得選文科是選對了，如果早幾年選文科，應該早就考上了。」

梁實第26次備考目標仍是川大，在他沒有參加高考的時間，他從一名下崗工人開始做建材生意，在上個世紀90年代就已經賺了上百萬人民幣，如今他家庭美滿，還是當地小有名氣的企業家。所以，他一直備戰高考，不是為了改變命運，而是對大學還有一份執念。

高考 YouTube

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