民警護考 警號985、211獻祝福

攀枝花公安找出警號帶有「211」（圖）、「985」的民警來護考，令學子會心一笑。(取材自紅星新聞)

2022年高考 日前登場，為了替考生加油，各地都有搞笑和有趣的助威行動。在四川攀枝花市的一處考點，攀枝花公安 警號帶有「985」、「211」（意指各地挑選出重點高校）的民警在執勤點送出祝福；在西安，有18名教師組成「十八羅漢」擺拍，保佑學生高考順利；在河北滄州，還有家長牽了一匹真馬到學校考場，祝福自己的孩子應考「馬到成功」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，高考第一天早上，在攀枝花市三中的考點，語文科目考試還沒開考，學生們紛紛走入考場。幾位民警出現在考場入口，拿著「高考加油」字樣，為考生鼓勁、加油。有細心考生發現，民警的警號後面幾位都是「985，211」，有的考生看到瞬間就笑了。有考生表示，進考場前的緊張情緒瞬間釋放了。

攀枝花公安找出警號帶有「211」、「985」（圖）的民警來護考。(取材自紅星新聞)

當天8時20分許，攀枝花市鹽邊交警大隊轄區清源小區路口，執勤交警分別接到兩位送考私家車駕駛員求助，稱要將考生送往鹽邊中學考點，但前方車輛較多，通行緩慢，擔心考試遲到。巡邏鐵騎交警立即駕駛警用摩托車護航，三分鐘將考生順利送達鹽邊中學考點。

陝西西安一所學校幾名高三班主任（班導），當天則擺出十八羅漢的造型為孩子們加油打氣，花式解壓。擺拍的王姓老師表示，當時看到網上有類似西遊記視頻的擺拍，就想和其他老師也模仿一下。他說，「平常老師們對學生都比較嚴，想以這種形式為同學們減壓，這是作為老師的祝福，希望孩子們高考順利」。