守護山裡姑娘 雲南「校長媽媽」拖著病體連12年陪考

華坪女高校長張桂梅。(取材自環球人物雜誌 )

對於雲南麗江華坪縣女高的學生來說，高考 這天叫醒她們的依然是張桂梅校長的「起床號角」。從2011年至今，12年來張桂梅始終堅持送考、陪考。張桂梅深知高考對大山裡的學生的重要性，在學生應試的時候，她就坐在考場外等候。網友在視頻中看到張桂梅瘦小的身軀心疼不已，網上集氣為華坪姑娘、「張校長」加油。

來源：YouTube

環球人物雜誌報導，高考第一天5時15分，張桂梅打著手電筒，在一名學生的攙扶下，一步一個台階的將五層教學樓的樓道一一點亮。她舉起喇叭擴音器，喊學生們起床、集結，上最後一次晨讀課。

兩個小時後，身穿紅色校服的學生們乘車來到華坪縣第一中學考點。最後一個走下車的，是張桂梅。她被一名學生攙扶著下來，腳落地那一刻還有點踉蹌。身體虛弱，卻不妨礙她聲音洪亮。「孩子們，加油！」喇叭聲裡傳出的加油聲，是每個女高學生最大的動力。

2020年前後，張桂梅的故事開始頻繁出現在網上。就像一個女人領導著一支女子軍隊，她把遠在雲南山溝裡默默無名的華坪女高帶到了大家面前。

女高共九個班，三個班是高考生。高考備考那陣子，張桂梅早上5時起床，逐一打開每層樓道的燈，拿喇叭喊「姑娘們，起來啦」。

159個高三女孩5時半起床，然後晨讀、打掃、吃早餐、上課；午飯時間不超過10分鐘，吃完繼續上課；晚自習上到深夜12時20分。高一高二的女孩也是這個作息，唯一的不同是能提早一個小時睡覺。

報導指出，此前，張桂梅到醫院檢查，醫生給她列出17種病：骨瘤、肺氣腫、小腦萎縮……到了春節，病歷上的疾病增加到23種。她不想花時間治病，就吞藥、貼膏藥，打麻醉藥來止疼，體重從65公斤掉到45公斤。

看著她走路搖搖晃晃，瘦弱的身軀彷彿隨時都會倒下的模樣，懂事的學生們明白，報答她的方法就是考出好成績。

民警攙扶著張桂梅去迎接考完試的姑娘們。(視頻截圖)

第一天考試，張桂梅在考場外等了一天，下午考試結束時看到「華坪姑娘」們排成一列走出考場，張桂梅在民警的攙扶下，拿著喇叭要大家「穩穩的下來、不著急」，返程的大巴車上，學生們和「校長媽媽」合唱歌曲，準備好拚戰第二天。