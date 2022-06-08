維金斯代言匹克球鞋 季後賽卻沒穿 網友：匹克太憋屈

勇士前鋒維金斯在場上穿著Nike球鞋，並用黑色膠帶貼住Logo。（Getty Images）

美國職籃NBA 總冠軍賽正火熱開打，但勇士 隊前鋒維金斯（Andrew Wiggins）自季後賽 首輪Game 4至今，就將戰鞋從代言的中國匹克球鞋，改換成Nike球鞋，並用黑色膠帶遮擋住Logo，引發中國網友討論。對此，維金斯解釋新鞋因郵寄問題沒能及時送達，匹克則聲明表示理解，也預祝勇士隊取得好成績。

據每日經濟新聞報導，有中國網友發現，維金斯似乎自首輪對陣灰熊隊第四戰至今，就將原本代言的匹克球鞋，換成了他以前慣用的Nike球鞋，質疑他「缺乏對代言品牌的敬畏和職業精神。」

維金斯在微博發表回應。（截圖自微博）

對此，維金斯6日在微博上，正面回應中國網友換鞋風波。他說，代言的匹克新鞋因為郵寄問題，沒能及時送到，雖然最近已經收到了它們，但是「我所有的新鞋都要花3到5場比賽來完全磨合，而現在是NBA總決賽，我需要拿出最佳狀態，把球隊放在第一位。」

因此，維金斯表示，他和團隊向匹克溝通不要換上新鞋，也非常感激匹克能夠理解和同意。維金斯強調，我會一直支持匹克，相信很快就會看到新的維金斯一代球鞋。

匹克體育也做出回應。（取材自每日經濟新聞）

匹克也發布聲明稱，對於匹克簽約球員維金斯提出的總決賽暫不更換為其打造的全新鞋款的申請，經過與維金斯反覆溝通，對於他以球隊利益為先做出的決定表示理解。

匹克指出，將依據協議條款對運動員未穿著品牌產品上場比賽進行相應處理。「也希望大家繼續支持維金斯和他的球隊，也預祝他們取得好成績。」

值得注意的是，維金斯在2020年12月宣布與中國運動品牌匹克簽約後，本賽季已多次被發現穿上其他品牌球鞋比賽，匹克曾解釋稱，這是因為球員腳型變化需要重新訂製，以及疫情原因不能及時送達。

而此次勇士隊於季後賽一路過關斬將，挺進NBA總冠軍賽後，維金斯仍未穿上匹克球鞋，也引發外界議論，有中國網友留言，「匹克可真是太憋屈了」，也有人表示「好歹給個曝光啊」、「感覺匹克很虧」、「這代言人代言了個寂寞」，但也有人緩頰稱雙方都溝通過，也同意了，不需過度解讀。