朝陽群眾制度化 國家安全部鼓勵舉報間諜賞10萬

位在北京朝陽區的「朝陽群眾」是基層治安的維護力量之一。（取材自百度百家號）

為迎接20大的勝利召開，國家安全部頒布新法，鼓勵民眾檢舉「危害國家安全」的行為，最高可獲10萬元人民幣（約1.5萬美元）以上的獎金。「朝陽群眾」、「西城大媽」的檢舉獎金有望制度化，走向「全民皆諜」。

中共 政法委機關報「法治日報」報導，國安部近日頒布「公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法」，自6日開始實施，條文共有共5章24條，獎勵分為「精神獎勵」（頒發獎勵證書）和物質獎勵（發放獎金）兩種。獎金則依據不同「貢獻」分為四種等級，最高可獲人民幣10萬以上。

辦法規定，符合三項條件才可領取獎勵。一是「明確的舉報對象，或者具體的危害國家安全行為線索或情況」。二是「舉報事項事先未被國家安全機關掌握，或者雖被國家安全機關有所掌握，但舉報人提供的情況更為具體詳實」。三是「舉報內容經國家安全機關查證屬實，為防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮了作用」。

國安部在對外的通稿上還強調，這是結合群眾「以實際行動迎接黨的20大勝利召開」。

北京 曾在2017年實施「公民舉報間諜 行為線索獎勵辦法」，2018年國安部又實施開放網路舉報受理平台網站，鼓勵網路舉報，致使「朝陽群眾」、「西城大媽」、「海淀網友」滿街跑，如此獎金全面制度化，將更加「全民皆諜」。