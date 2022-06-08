高考數學科洩題？教育部：考生帶手機拍照流出

全國高考正在舉行，7日驚傳數學科洩題。圖為河北省石家莊市一中東校區考場。（中新社）

中國刻正舉行高考 驚傳數學科洩題，教育部 教育考試院7日已向警方報案，經一夜調查發現是甘肅某考生違規將手機 帶入考場拍攝題目後，於考試時間內對外傳出。

高考7日下午3點至5點舉行數學科考試。該場考試結束不久，網上開始流傳一些截圖，截圖顯示，有人於3點48分在某群裡詢問誰會做高三數學題，表示「我可以出錢」，並貼出了多張內容為數學試題的圖片。

相關圖片被網友曬到微博上，並詢問是否為今年高考數學試題。7日晚在多條相關微博下，有很多自稱為今年高考生的網友回覆稱，截圖中的試題與當天下午的數學全國卷試題（乙卷）理科卷相關試題一致。

7日晚，針對網上有關高考數學考試相關傳言，教育部教育考試院回應澎湃新聞，該考試院已接到相關的舉報，並已向公安機關報案。

8日上午，教育部教育考試院通報表示，本案第一時間向公安機關報案後已迅速查明，並非考前洩題，而是考試中有考生帶手機入場拍攝題目後流出。

教育部的通報稱，7日下午高考數學科目考試結束後，有網友發布數學全國乙卷、全國新高考I卷部分試卷圖片，被疑洩露試題。

涉數學全國乙卷事，系考中作弊，甘肅某考生違規攜帶手機進入考場，開考後拍攝試卷發至QQ群尋求解答未果。

除了「全國乙卷」外，「新高考I卷」也被爆有洩題案。教育部8日早的通報稱涉數學全國新高考I卷事，系惡意編輯「占坑帖」（虛假占位），廣東某考生考前在QQ空間發布無關帖子占位，考後再用試卷內容替換原有內容，帖子時間仍顯示開考前。

此外，安徽某考生自稱「考前押中語文全國乙卷試題」，同樣是考後惡意編輯的「占坑帖」。

教育部稱以上情況均不存在考前洩題。但對所涉考點，相關地方教育考試機構已撤換監考人員，加強監考力量，並將按照「國家教育考試違規處理辦法」等規定對違規考生和失職失責人員嚴肅處理。

據教育部2012年1月5日「關於修改國家教育考試違規處理辦法的決定」第5條規定，考生若是向考場外發送試題資訊，可以視情節輕重，同時給予暫停參加該項考試1至3年的處理；情節特別嚴重的，可以同時給予暫停參加各種國家教育考試一至三年的處理。