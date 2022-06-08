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95後女飛官徐楓燦 走進今年高考作文題

中國新聞組／北京8日電
95後女飛行員徐楓燦登上了高考作文題。(取材自中青在線)
95後女飛行員徐楓燦登上了高考作文題。(取材自中青在線)

2022年高考第一天作文題出爐後，金華人的朋友圈沸騰了。因為今年浙江高考作文題裡，出現了金華95後姑娘徐楓燦的名字。她在陸軍航空兵學院刻苦訓練、滿分通過考核，成為陸軍首位初放單飛的女飛行員。作文題目以徐楓燦為例，提到浙江青年在各行各業、不同領域開拓創新，要求考生以個人未來發展的啟示為題寫文章。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，長相甜美的徐楓燦1999年10月出生，小學、初中均就讀於金華市婺城區羅埠鎮，高中畢業於金華一中。2017年9月，成績優異的徐楓燦從12萬餘名應屆高中畢業生中脫穎而出，成為陸軍航空兵學院培養的首批飛行員。

她參加學院礪鷹杯軍事技能對抗賽獲得三等獎；參加實裝訓練後，檢飛篩選綜合排名第一，被確定為首個初放單飛女學員，連續兩年被評為優秀學員、優勝學員。

去年7月，徐楓燦從學院畢業。徐楓燦和她的同學們順利通過包括軍事基礎飛行技能、飛行理論等13項考核並取得優異成績。她的故事登上人民日報、央視，刷屏了朋友圈。

徐楓燦在接受採訪時表示，飛行員這個職業不是大家看上去那麼風光。想要坐上直升機，需要學習大量的理論知識和實戰訓練。

「我們有一門課程是直升機旋翼動力學，聽到這個名字，大家就能猜到不成為一名學霸是學不透的」。除此之外，她還要學習發動機工作原理，所以平日去的最多的地方就是圖書館。

除了成為學霸，體能也必須跟得上。比如，要想成為一名飛行員，最基礎的一個考驗就是「抗眩暈」。

徐楓燦說：「坐在上下左右高速大角度旋轉的轉椅上，檢測抗眩暈能力。幾分鐘後轉椅停止，此時你可能已經高速旋轉了幾百圈。然後要迅速起身，並在兩秒內精準回到自己原本站立的位置上。」這一切都是為了保證能適應各種各樣的飛行環境。

徐楓燦指出，無論飛了多少次，每次坐在駕駛座位上都很緊張，考核非常嚴格，總擔心因為技術不達標而被停飛。

錢江晚報報導，義烏中學任教的宗藝煊曾是徐楓燦在金一中的班主任，得知學生登上高考作文題，她深感驕傲，認識她的同學、老師都很激動，很多金一中的老同事都發了朋友圈祝賀。

曾經的高中班級群也掀起熱烈的討論，同學慶祝的口令刷屏。低調未接受媒體採訪的徐楓燦也出現了，她發了一個開心的表情。

95後女飛行員徐楓燦登上了高考作文題。(取材自金華發布)
95後女飛行員徐楓燦登上了高考作文題。(取材自金華發布)

高考 檢測 華人

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