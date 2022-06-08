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上海搶人才出大招 世界50大院校海歸 在滬全職工作可直接落戶

中國新聞組／北京8日電
上海針對畢業於世界排名前50名院校的留學回國人員，取消社保繳費基數和繳費時間要求，全職到上海工作後即可直接落戶。(取材自知乎)
上海針對畢業於世界排名前50名院校的留學回國人員，取消社保繳費基數和繳費時間要求，全職到上海工作後即可直接落戶。(取材自知乎)

為進一步促進復工復產，上海搶人才再出大招。上海市人社局出台了「關於助力復工復產實施人才特殊支持舉措的通知」，在符合留學人員落戶基本條件的基礎上，針對畢業於世界排名前50名院校的留學回國人員，取消社保繳費基數和繳費時間要求，全職到上海工作後即可直接落戶。

每日經濟新聞報導，「通知」提出來18項措施，包括優化人才引進市場化評價標準、實行社保補繳階段性適用、優化人才引進經辦流程、開闢人才引進「綠色通道」、千方百計推進高校畢業生就業等。要從政策創新突破和服務保障提升兩方面實施一系列助力復工復產的人才特殊支持舉措。

「通知」第三項提到，加大世界名校留學人員引進力度。在符合留學人員落戶基本條件的基礎上，對於畢業於世界排名前50名院校，取消社會保險費繳費基數和繳費時間要求，全職來上海工作後即可直接申辦落戶；對於畢業於世界排名51-100名的，全職來本市工作並繳納社會保險費滿六個月後可申辦落戶。

對於世界排名前50名、前100名院校的認定，上海市人社局表示，由相關主管部門參照英國泰晤士報高等教育副刊（Times Higher Education）、美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）、QS世界大學排名（Quacquarelli Symonds World University Rankings）、上海軟科世界大學學術排名（Shanghai Ranking's Academic Ranking of World Universities）發布的排名進行認定，具體以落戶申報系統內名單為準。

報導指出，這不是上海第一次參與「搶人」大戰。早在2018年8月，上海便開放北大、清華應屆畢業生符合基本條件可直接落戶。雖然只放開兩所高校，但吸引力明顯。北大本碩博畢業生、清華本科畢業生就業流向上海飆升。

此後，上海加大政策力度，直接落戶的範圍擴大至上海交通大學、復旦大學、同濟大學、華東師範大學。2021年11月，上海的落戶門檻再次開放，五個新城及自貿區新片區就業的上海市應屆研究生畢業生可直接落戶。

2021年，上海落戶人數直接在2020年3萬1460人的基礎上翻倍，總數高達7萬3128人。其中，通過人才引進落戶的數量，更是較2020年激增171%，約為2017年至2020年幾年人數的總和。

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