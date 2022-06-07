在疫情中成長 中國「網課一代」迎來人生大考

6月7日上午，河北省石家莊市一中東校區考點外，戴著「高考必勝」口罩的考生正在溫習古詩文。（中通社）

中國全國大學入學考試今天起舉行，這屆考生除了人數創新高，更是在疫情 特殊情況下完成學業的一群，期間反覆停課、居家、上網課成為常態，戴口罩 考試也成為這些「網課一代」的獨特記憶。

2022年中國全國大學入學考試7日登場。除了剛因疫情解封的上海，全國的高三學生在COVID-19疫情防控的大背景下迎來「人生大考」。此外，今年考生人數再創新高，據中國教育部 ，報名人數達1193萬人，比去年增加115萬人。

中國新聞周刊報導，兩年多來，因疫情反彈而導致局部管控的情況時有發生。校園作為疫情防控的重要一環，無疑在學習、生活和心理等方面給學生帶來挑戰。

報導描述，這屆考生高一時遇上疫情爆發；隨後的高二、高三，反覆停課、居家、上網課成為常態，戴口罩考試也成了學生的獨特記憶，甚至還有一些校園出現疫情感染。這些無疑為考生的高中生活帶來了極大的改變。

6月7日，家長在江蘇省南京市雨花臺中學考點等候。（新華社）

報導引述專家說，這屆考生可能更多的時間在上網課，也因此被稱為「網課一代」，不僅要學會適應網課，還要配合防疫的各項要求。

專家認為，上網課意味著學校的一些活動相對減少，例如遊學、研學、社會實踐活動，對學生整體的學習以及高中期間的綜合素質培養，都會產生一些影響。

中國教育科學院研究員儲朝輝則認為，這種教學方式「對學生來說最大的一個變化就是對自主性的要求提高，孩子自主性很高的，就會學的比別人好；反之亦然」。

他表示，這屆入學考試，更多比拚的是自主性，這也代表學生未來發展可能相對較為分化。

他還指出，這一屆學生透過在線學習的方式，在知識教育學習上或許不會有太大損失，但在能力培養方面少了現場操作，可能在一定程度上影響未來能力結構的發展。

不少學生反映，改上網課後，影響了學習效率。有學生說，「網課前我的成績都是前15名。結束網課後返校，第一次考試，掉到了80名」。

中國人民大學教育學院教授程方平告訴中國新聞周刊，學習本來就不是一種模式，不是只有在教室按部就班學習才是最好的。在他看來，人的潛力非常大，「我們過去是通過題海戰術把學習僵化了，破壞了學生的興趣」。