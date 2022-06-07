中國嚴禁宣傳「高考狀元」學校改說「考得比較好」

6月7日，北京，在潞河中學考點，首都師範大學附屬中學的送考教師為考生加油鼓勁。（中新社）

中國大學入學考試今天登場，報名人數為1193萬人，創歷史新高，其中北京 市計逾5萬名考生，重申嚴禁宣傳炒作「高考 狀元」、「高分考生」和區域及學校排名等情況。

今年中國全國高考（大學入學考試）報名人數為1193萬人，再創歷史新高。而這一場考試也是今年中共20大前，中國最大規模、有組織的集體性活動。

根據北京青年報6日報導，今年北京市共有5萬4728人報名，本屆考生特別的是，今年是「雙減」政策落地之年，是使用新教材的首考之年。

報導指，為引導學生德智體美勞全面發展，本屆考試將透過命題讓考生和家長有感，增強對「雙減」的信心，增進基礎教育的品質。

由於每年大考後的學生成績表現，都獲得民眾高度關注與媒體大力宣傳，各式各樣的商業炒作也伴隨而來。因此中國教育部 2021年發文嚴禁媒體、培訓機構、中學及個人炒作考試相關資訊。北京今年強調嚴禁宣傳炒作「高考狀元」、「高考喜報」、「高考升學率」、「高分考生」和區域及學校排名等情況。

不過，教育部門雖嚴禁披露「高考狀元」訊息，並嚴禁進行商業利用，但是各地「上有政策下有對策」，頻打擦邊球。傳出有中學刻意不去使用「高考狀元」的字眼，改以「考得比較好」之類的措辭替代，或有一些中學發出通知，嚴禁暴露本校出了「高考狀元」，欲蓋彌彰反讓人啼笑皆非。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員馬亮曾撰文表示，人們對「高考狀元」趨之若鶩，固然與其光環有關，但也因為是缺乏更多訊息。「高考狀元」是鳳毛麟角，多數家長們更關心的是學校的辦學水準。與其讓各學校片面披露狀元訊息，譁眾取寵地誤導家長和學生，不如透過教育部門公開所有相關資料。