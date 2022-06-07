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中國15省均薪10萬 廣東IT業最賺

記者陳言喬／北京7日電
廣東省的IT行業平均年工資已達21萬人民幣以上，圖為去年年底第23屆中國國際高新技術成果交易會（深圳高交會）上參展的送餐機器人。（中新社）
廣東省的IT行業平均年工資已達21萬人民幣以上，圖為去年年底第23屆中國國際高新技術成果交易會（深圳高交會）上參展的送餐機器人。（中新社）

中國各省分2021年平均工資已陸續公布，截至6月5日，至少已有15個省分發布了2021年平均工資數據。當中浙江、廣東、重慶的城鎮非私營單位就業人員年平均工資超過10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元）大關。廣東的IT行業年平均工資更達21萬人民幣（約3.1萬美元）。

中新財經報導，其中，浙江省2021年非私營單位就業人員年平均工資為12萬2309元，比上年增加1萬3664元，扣除價格因素增長10.9%。

廣東2021年城鎮非私營單位就業人員年平均工資11萬8133元，與2020年的10萬8045元相比，增加1萬0088元，同比名義增長9.3%，增速與2020年持平。

重慶2021年城鎮非私營單位就業人員年平均工資為10萬1670元，與2020年的9萬3816元相比，增加了7854元，同比名義增長8.4%，增速與去年持平。

在15個省分中，多個省分平均工資最高的就是IT業。例如廣東，城鎮非私營單位中，年平均工資最高的是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，達到21萬3031元；城鎮私營單位中，年平均工資最高的也是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，達到14萬0251元。

IT業之所以風頭正勁，一方面是因為數字化、信息化迅速發展，相關人才供不應求，近年其工資水平和增速一直較高，另外一方面，加之疫情防控需要，在線消費需求旺盛，帶動了互聯網和相關服務行業平均工資的增長。

除IT業外，多個省分中，金融業也霸占榜首。比如，河南城鎮非私營單位中年平均工資最高的行業是金融業，達到12萬5279元，城鎮私營單位中年平均工資最高的行業也是金融業，達到7萬3972元。

其他具特色的行業。例如，江西城鎮非私營單位中，年平均工資最高的行業是衛生和社會工作，為11萬3976元。山西城鎮非私營單位中，年平均工資最高的行業是交通運輸、倉儲和郵政業，為10萬1149元。

內蒙古城鎮非私營單位年平均工資最高的行業是採礦業，達到14萬2301元；廣東的城鎮非私營單位中，採礦業以18萬7947元占據第三位，僅次於IT業和金融業。

但這項「非私營單位就業人員年平均工資」尚未包括北京、上海、江蘇、山東等經濟大省（市）。

大陸15省的21年「非私營單位就業人員年平均工資」統計表，以浙江最高。（中新網）
大陸15省的21年「非私營單位就業人員年平均工資」統計表，以浙江最高。（中新網）

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