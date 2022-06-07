中學者質疑常態PCR 官方加碼九不准 挑戰動態清零？

上海解封後，全面推進復工復產復商復市，但頻繁的核酸檢測引發民怨，更引起學者批評。(新華社)

中國疫情 總體向好，但各地政府頻繁核酸檢測 頻頻引發民怨。中國政法大學教授趙宏5日撰文質疑核酸常態化，各地政府不能為規避責任，無限度、高頻次全員核酸。同日國家衛健委也發布防疫 「九不准」政策，禁止防疫層層加碼，引發民間對「動態清零」政策是否受到挑戰的聯想。

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趙宏以「法治的細節─關於常態化核酸檢測的法律問題」為題，首先點出吉林省四平市「兩次以上不做核酸檢測行政拘留10天，並罰款人民幣500元」的作法在中國並非孤例。

他指出，傳染病的爆發流行，僅屬於中國相關法律中所稱的「突發公共衛生事件」，此時各地進入的也只是「應急狀態」而非「緊急狀態」。這也說明地方政府「無權擅自宣布該地進入『緊急狀態』」。

趙宏直指，常態化核酸檢測帶來的法律風險不少。首先是政府為此耗費的巨額經濟和人力成本。全員核酸消耗的經濟成本肉眼可見，但各級政府如何支付這筆開支卻鮮少有明確說明。其次，巨大的市場規模和利益驅使所導致的核酸檢測造假事件頻發，這同樣跟訊息不透明、監管不力有關。

趙宏強調，上述問題都引發大家思考，如何科學確定檢測頻次和篩查範圍，而不致使核酸檢測經由常態化，滑向「資源浪費、收效甚微的過度化」。

趙宏強調，由此來看，如何確定核酸檢測的頻次和篩查範圍，各地政府需根據當地的疫情趨勢進行綜合研判後進行妥適權衡，不能為規避防疫責任、謀求「短平快」的效果，就無限度、高頻次地進行全員核酸檢測。尤其是不能不假思索，就將核酸檢測與公民的個人自由與法律責任互相捆綁。

澎湃新聞6日以「都什麼時候了，還在層層加碼」發表社論，呼應中國國務院發布的防疫「九不准」政策，並肯定江西、安徽合肥等地的鬆綁措施，還指一些原始管控手段的影響值得深思。

社論提到，目前中國許多地方已作出積極表率。例如江西省已調整政策，規定低風險地區人員流動不再查驗核酸證明；安徽省合肥市宣示，不管「來的客人」還是「返的家人」都絕不拒之門外；吉林省規定防疫嚴禁「層層加碼、有令不行、有禁不止」。而「讓人員流動起來，貨物暢通起來」，中國經濟社會發展才能盡快恢復活力。