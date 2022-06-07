中國高考登場 滬考生再熬1個月 京重災區另設考點

中國高考7日舉行，圖為考生6日在江蘇南京田家炳高級中學考點熟悉環境。（新華社）

中國高考 今天登場，報名人數為1193萬人，創歷史新高。甫解封的上海宣布晚全國一個月舉行考試；日前遭地震侵襲的四川雅安寶興縣，400多名考生將前往鄰近縣市應考。

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近年來，高考報名人數逐年上升，根據官方統計，2020年考生人數為1071萬人，2021年報考人數為1078萬人；今年報名人數為1193萬人，創歷史新高。

由於疫情 ，上海日前宣布考試延後一個月舉行。對於全中國考生而言，6日是上考場前的最後衝刺；然而上海的高三學生才正重新恢復線下實體課程，返校上課、複習。

據中國新聞周刊報導，延後考試對於上海考生而言是一種煎熬，原本已經箭在弦上，如今卻要再多撐一個月，備考計畫必須調整，有些考生的心態甚至有些崩潰，原本規畫好的暑假計畫也隨之泡湯。

報導中受訪的多位高三考生都提到，雖然過去兩個月在家上網課並不影響複習與備考計畫，然而頻繁的社區核酸和抗原檢測，多多少少還是會打斷課程，必須先配合防疫工作後，再回頭繼續複習。

華西都市報報導，四川省雅安市寶興縣日前遭遇地震，為了避免發生危險並確保考生應試安全，400多名考生提早三天離家，搭乘官方安排的專車或由家長載送，前往鄰近的天全縣的考場備考。

另據中新網報導，內蒙古自治區呼倫貝爾市鄂倫春自治旗大楊樹鎮的考生，過去19年來，為了應考必須提早出門，前往135公里外的阿里河鎮應試。除了家長接送外，當地也有全中國唯一的高考專門列車，在考試期間負責載送考生前往考場。

今年大楊樹鎮設置了全新考場，當地440名應屆學生將就地應考，不需要再為了考試奔波；服務當地19年的專門列車也在今年正式退出舞台。

另外，央視網報導，教育部將疫情防控列為高考保障首位，要求各地設考場副主考負責防疫工作，及專設隔離考場。疫情重災區北京 市還另設「封管控」考點，高考期間讓來自封控區、管控區的考生「吃住考」一體化。

據報導，在北京朝陽區的封管控考點，考生在昨天下午被專車送到該處，封控區考生的考場，既是他們的生活區，也是考試區，高考期間會在那裡吃住和考試。按照相關要求，管控區考生可多人一考場，考試座位的間隔在兩米以上，封控區考生則實行一人一考場。